Jaume Masia (Ducati): «Top-3 sind immer das Ziel»

Jaume Masia war am ersten Tag des Misano-Tests schnellster Supersport-Pilot. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erzählte der Ducati-Pilot, wie es ihm mit der Umstellung von der Moto2 auf die seriennahe Weltmeisterschaft geht.

Beim zweitägigen Superbike-Test in Misano mischen sich auch einige Supersport-Piloten unter das Feld. Am ersten Tag drehten sechs Fahrer der kleineren Klasse auf der italienischen Strecke an der Adria ihre Runden – fünf Ducati und eine Kawasaki.

Schnellster war Ducati-Pilot Jaume Masia (Orelac Racing), der Moto3-Weltmeister von 2023. Der Spanier war mit seiner Bestzeit von 1:37,208 min um drei Zehntelsekunden schneller als Markenkollege Valentin Debise. «Es war nicht schlecht, wir lagen mit unserer Zeit nicht weit hinter der Pole-Zeit vom letzten Jahr», war der 24-Jährige zufrieden. «Aber sie hatten letztes Jahr noch mehr Leistung zur Verfügung, denn nach Misano bremste die Dorna die Ducati etwas ein. Mit meiner Zeit wären wir letztes Jahr aus der ersten Reihe gestartet – das ist sehr gut, wir werden sehen, wie es dann am Rennwochenende läuft.»

2024 hatte Masia eine schwierige Saison in der Moto2-WM. Er beendete sein Rookie-Jahr auf dem abgeschlagenen 28. Gesamtrang. Dann folgte 2025 der Wechsel in die Supersport-WM. In Cremona konnte er sein erstes Podium in der für ihn neuen Klasse erzielen, in Most folgte der erste Sieg. In der WM-Tabelle liegt der Supersport-Rookie derzeit mit 106 Punkten auf Rang 6. «Am Anfang der Saison hatten wir noch etwas zu kämpfen, aber das ist alles Teil des Prozesses. Wir sind mit dem Team auf einem guten Weg. Wir alle geben unser Maximum, ich bin ganz zufrieden», meinte Masia in Misano. Wie schnell konnte er sich an die Ducati Panigale V2 anpassen? «Ich Vergleich zum letzten Jahr, als ich viel zu kämpfen hatte, fiel mir die Umstellung relativ leicht. Ich bin recht zufrieden mit mir.»

Was sind seine Erwartungen für die nächsten Rennen? «Ich möchte in jedem Rennen um das Podest kämpfen. Ich denke, dass wir dafür bereit sind. Für einen Sieg muss alles zusammenpassen, aber das Ziel ist es, auf dem Podest zu stehen», betonte er. Dabei konnte Masia bereits ein Rennen gewinnen. «Ja klar, aber die anderen Fahrer sind sehr schnell – Öncü, Manzi, etc. Es ist hart, gegen sie zu kämpfen, aber realistisch ist es, um die Top-3 zu kämpfen. Manchmal könnte es dann auch mit dem Sieg klappen.»

In der Motorrad-Weltmeisterschaft hatte Masia einen komplett anderen Wochenend-Ablauf – er hatte mehr Trainingssessions zur Verfügung und nur ein Rennen. Wie schwer war es für ihn, sich an die neuen Abläufe in der Supersport-WM anzupassen? «Es fiel mir nicht leicht, mich daran zu gewöhnen, denn du hast hier nicht viel Zeit zur Verfügung, um am Bike zu arbeiten. Das ist nicht optimal, denn du gehst in das Rennen und weißt nicht, wie du dieses beenden wirst», haderte er mit dem Format in der seriennahen Weltmeisterschaft. «Aber vielleicht bringen die anderen Teams und Fahrer einfach mehr Erfahrung aus der Vergangenheit mit. Wir sind da noch etwas unsicherer unterwegs. Deshalb müssen wir uns immer noch an die Meisterschaft und deren Regeln anpassen.»