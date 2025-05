Topfahrer verlässt MV Agusta – und geht zu Ducati

Federico Caricasulo wird in Zukunft in der Supersport-WM für das Ducati-Team D34G an den Start gehen. Als sein Nachfolger bei Motozoo MV Agusta wird MotoE-Pilot Mattia Casadei gehandelt.

Die Zusammenarbeit von Federico Caricasulo und Motozoo MV Agusta wurde offiziell beendet – das gab das Team am 28. Mai in einer Aussendung bekannt. Wohin der Italiener wechseln wird, ist ebenfalls bekannt: Er wird im Ducati-Team D34G den Niederländer Glenn van Straalen ersetzen, der sich wiederum eine Auszeit nehmen wird. Bereits am nächsten Rennwochenende in Misano wird Caricasulo auf der Ducati Panigale V2 sitzen.

Caricasulo, der 2019 auf Yamaha Supersport-Vizeweltmeister wurde, fuhr eineinhalb Jahre für Motozoo MV Agusta und konnte einige beachtliche Erfolge erzielen. Im letzten Jahr holte der 29-Jährige in Magny-Cours mit Rang 2 für das italienische Team den ersten Podestplatz in der Supersport-WM. Die Saison 2024 beendete er auf dem siebten Gesamtrang. 2025 konnte Caricasulo für das Team in Cremona auf der F3 800 RR die erste Pole-Position in der seriennahen Weltmeisterschaft holen.

«Wir danken Federico aufrichtig für sein Engagement, seine Professionalität und die Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben. Er war ein Bezugspunkt für uns und spielte eine entscheidende Rolle bei der technischen und sportlichen Entwicklung des Teams. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke», sagte Fabio Uccelli, Teammanager von Motozoo.

Wer Federico Caricasulo bei Motozoo ersetzt, wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Als heißester Kandidat gilt der Italiener Mattia Casadei, der momentan für das LCR-Team in der MotoE fährt und 2023 in der elektrischen Meisterschaft Weltmeister wurde.