Stefano Manzi (2.): «Mag Aragon nicht!»

Von Sebastian Fränzschky
Yamaha-Pilot Stefano Manzi verpasste den Sieg bei der Supersport-WM in Aragon nur knapp und bemühte sich, keinen Frust auf Grund der Drehzahl-Limitierung der Yamaha R9 aufkommen zu lassen.
Ein dritter Platz am Samstag und ein knapp verpasster Sieg am Sonntag: Yamaha-Pilot Stefano Manzi erlebte bei der Supersport-WM in Aragon ein solides Wochenende und machte einen großen Schritt in Richtung WM-Titel. Besonders zufrieden war der Italiener aber nicht.

«Ich bin froh, dass dieses Wochenende vorbei ist, weil ich diesen Kurs nicht mag. Es war wichtig, einen guten Abschluss hinzubekommen», erklärte er im Vieraugen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Zwei Podestplätze sind ein gutes Ergebnis. Ich konnte leider nicht gewinnen, es war aber sehr eng. Natürlich würde ich gern alle 24 Saisonrennen gewinnen, aber manchmal muss man zweite oder dritte Plätze akzeptieren und an die Meisterschaft denken. Und das tat ich an diesem Wochenende», beschrieb der Ten-Kate-Pilot.

Vor allem die lange Gegengerade nervt Manzi: «Es gibt hier lange Geraden. Windschatten spielt hier eine große Rolle. Ich verlor das Rennen, weil ich auf der Geraden überholt wurde. Auf der Bremse konnte mich kein anderer Fahrer überholen, das war nur auf der Geraden möglich. Das mag ich nicht.»

Wie wirkte sich die vor dem Rennwochenende verkündete Drehzahl-Reduzierung aus? «Ich musste öfter schalten. Ich versuchte, mein Bestes zu geben und so schnell wie möglich zu fahren», kommentierte Manzi die Regelanpassung und bemühte sich, keine negativen Gedanken aufkommen zu lassen: «Yamaha hat uns ein gutes Motorrad bereitgestellt. Jetzt wird es limitiert, weil wir gewinnen. Was soll ich dazu sagen?»

Bei der vorletzten Saisonstation in Estoril kann Manzi den Titel vorzeitig sicherstellen. Aktuell führt er mit 60 Punkten vor Markenkollege Can Öncü, der am Sonntag gewann. «In Estoril will ich es besser machen. Ich komme nicht zu den Rennen, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich fahre, um zu gewinnen. Ich würde den Titel in Estoril gern mit einem Sieg sicherstellen», machte Manzi seine Herangehensweise deutlich.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Can Öncü (TR) Yamaha
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,027 sec
3. Valentin Debise (F) Ducati + 0,146
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 0,499
5. Jaume Masia (E) Ducati + 2,846
6. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 3,731
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 4,533
8. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 4,769
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 5,105
10. Federico Caricasulo (I) Ducati + 12,420
11. Corentin Perolari * (F) Honda + 12,684
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 12,958
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 13,120
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 13,416
15. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 13,527
16. Simon Jespersen (DK) Ducati + 15,343
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,790
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 18,316
19. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 25,403
20. Lucas Mahias (F) Yamaha + 35,589
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 36,931
22. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 37,154
23. Roberto Garcia (I) Yamaha + 37,228
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 37,351
25. Loic Arbel (F) MV Agusta + 43,120
26. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 45,879
27. Ana Carrasco * (E) Honda + 50,100
28. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Mattia Casadei (I) MV Agusta
- Kadir Erbay (TR) Ducati
- Jeremy Alcoba (E) Kawasaki
- Kaito Toba (J) Honda
Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,197 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,236
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,842
5. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 8,685
6. Jaume Masia (E) Ducati + 10,503
7. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,537
8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 10,901
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 12,493
10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,621
11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,168
12. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,578
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 14,525
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 15,932
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 16,321
16. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 16,600
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,998
18. Kadir Erbay (TR) Ducati + 17,248
19. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 17,315
20. Corentin Perolari * (F) Honda + 17,664
21. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 19,002
22. Kaito Toba (J) Honda + 27,851
23. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 35,608
24. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 42,550
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 42,849
26. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 43,078
27. Andrea Giombini (I) Ducati + 44,202
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,330
29. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + > 1 min
30. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Loic Arbel (F) MV Agusta
- Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta
Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 380
2. Can Öncü (TR) Yamaha 320
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 223
4. Jaume Masia (E) Ducati 219
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 174
7. Valentin Debise (F) Ducati 160
8. Philipp Öttl (D) Ducati 136
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 134
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 84
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 83
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 79
14. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
15. Corentin Perolari * (F) Honda 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 57
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 30
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

