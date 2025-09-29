Stefano Manzi (2.): «Mag Aragon nicht!»
Ein dritter Platz am Samstag und ein knapp verpasster Sieg am Sonntag: Yamaha-Pilot Stefano Manzi erlebte bei der Supersport-WM in Aragon ein solides Wochenende und machte einen großen Schritt in Richtung WM-Titel. Besonders zufrieden war der Italiener aber nicht.
«Ich bin froh, dass dieses Wochenende vorbei ist, weil ich diesen Kurs nicht mag. Es war wichtig, einen guten Abschluss hinzubekommen», erklärte er im Vieraugen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com.
«Zwei Podestplätze sind ein gutes Ergebnis. Ich konnte leider nicht gewinnen, es war aber sehr eng. Natürlich würde ich gern alle 24 Saisonrennen gewinnen, aber manchmal muss man zweite oder dritte Plätze akzeptieren und an die Meisterschaft denken. Und das tat ich an diesem Wochenende», beschrieb der Ten-Kate-Pilot.
Vor allem die lange Gegengerade nervt Manzi: «Es gibt hier lange Geraden. Windschatten spielt hier eine große Rolle. Ich verlor das Rennen, weil ich auf der Geraden überholt wurde. Auf der Bremse konnte mich kein anderer Fahrer überholen, das war nur auf der Geraden möglich. Das mag ich nicht.»
Wie wirkte sich die vor dem Rennwochenende verkündete Drehzahl-Reduzierung aus? «Ich musste öfter schalten. Ich versuchte, mein Bestes zu geben und so schnell wie möglich zu fahren», kommentierte Manzi die Regelanpassung und bemühte sich, keine negativen Gedanken aufkommen zu lassen: «Yamaha hat uns ein gutes Motorrad bereitgestellt. Jetzt wird es limitiert, weil wir gewinnen. Was soll ich dazu sagen?»
Bei der vorletzten Saisonstation in Estoril kann Manzi den Titel vorzeitig sicherstellen. Aktuell führt er mit 60 Punkten vor Markenkollege Can Öncü, der am Sonntag gewann. «In Estoril will ich es besser machen. Ich komme nicht zu den Rennen, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich fahre, um zu gewinnen. Ich würde den Titel in Estoril gern mit einem Sieg sicherstellen», machte Manzi seine Herangehensweise deutlich.
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|2.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 0,027 sec
|3.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 0,146
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 0,499
|5.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 2,846
|6.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 3,731
|7.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 4,533
|8.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 4,769
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 5,105
|10.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 12,420
|11.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 12,684
|12.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 12,958
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 13,120
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 13,416
|15.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 13,527
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 15,343
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 15,790
|18.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 18,316
|19.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 25,403
|20.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 35,589
|21.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 36,931
|22.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 37,154
|23.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 37,228
|24.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 37,351
|25.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 43,120
|26.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 45,879
|27.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 50,100
|28.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|-
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|-
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|-
|Kaito Toba (J)
|Honda
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,197 sec
|3.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 3,236
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 5,842
|5.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 8,685
|6.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 10,503
|7.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,537
|8.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 10,901
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 12,493
|10.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 12,621
|11.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 13,168
|12.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 13,578
|13.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 14,525
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 15,932
|15.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 16,321
|16.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 16,600
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 16,998
|18.
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|+ 17,248
|19.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 17,315
|20.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 17,664
|21.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|22.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 27,851
|23.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 35,608
|24.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 42,550
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 42,849
|26.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 43,078
|27.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 44,202
|28.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 57,330
|29.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ > 1 min
|30.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|-
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|380
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|320
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|223
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|219
|5.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|174
|7.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|160
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|136
|9.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|134
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|84
|12.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|83
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|79
|14.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|15.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|67
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|57
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|47
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|41
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|40
|21.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|30
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|20
|23.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|27.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|8
|* WorldSSP Challenge