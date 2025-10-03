Erster Supersport-Sieg: Für Renzi Ducati historisch
Der erste WM-Sieg ist nicht nur für einen Rennfahrer besonders, auch für das dahinterstehende Team ist der erste Triumph ein einschneidendes Erlebnis. Bei der Supersport-WM 2025 im MotorLand Aragon kam im ersten Lauf beides zusammen, als Valentin Debise nach einem intensiven Duell mit Can Öncü (Yamaha) auf Platz 1 ins Ziel preschte – es war sein erster Sieg und auch der erste Sieg von Renzi Corse.
Teamchef Stefano Renzi führte sein Ducati-Team erst im vergangenen Jahr in die Weltmeisterschaft. Natürlich ist der Italiener überglücklich, dass sein Engagement so schnell zum Erfolg geführt hat. «Das war ein Tag, an den wir uns noch lange erinnern werden. Dieser Sieg ist das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements des gesamten Teams», betonte Renzi. «Nach einigen harten Rennen ist es unglaublich befriedigend, wieder auf eine so hohe Position zurückzukehren. Valentin fuhr fehlerfrei und behielt auch in den intensivsten Momenten die Ruhe.»
Erstaunlich: Debise kämpfte auch am Sonntag im zweiten Lauf beherzt um den Sieg, den er als Dritter nur um 0,146 sec verpasste. Renzi nahm es gelassen. «Wir sind mit dem Verlauf dieses Wochenendes sehr zufrieden. Die Rückkehr auf das Podium an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gibt uns viel Selbstvertrauen. Valentin hat präzise gearbeitet, das Team war tadellos, und diese Ergebnisse bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»
Debise belegt in der Gesamtwertung aktuell den siebten Rang, aber gute Chancen, die Saison als WM-Fünfter zu beenden. Für Renzi Corse wäre das ein großartiger Erfolg.
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|2.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 0,027 sec
|3.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|+ 0,146
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 0,499
|5.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 2,846
|6.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 3,731
|7.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 4,533
|8.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 4,769
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 5,105
|10.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 12,420
|11.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 12,684
|12.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 12,958
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 13,120
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 13,416
|15.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 13,527
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 15,343
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 15,790
|18.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 18,316
|19.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 25,403
|20.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 35,589
|21.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 36,931
|22.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 37,154
|23.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 37,228
|24.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 37,351
|25.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 43,120
|26.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 45,879
|27.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 50,100
|28.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|-
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|-
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|-
|Kaito Toba (J)
|Honda
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,197 sec
|3.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 3,236
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 5,842
|5.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 8,685
|6.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 10,503
|7.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,537
|8.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 10,901
|9.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 12,493
|10.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 12,621
|11.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 13,168
|12.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 13,578
|13.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 14,525
|14.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 15,932
|15.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 16,321
|16.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 16,600
|17.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 16,998
|18.
|Kadir Erbay (TR)
|Ducati
|+ 17,248
|19.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 17,315
|20.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 17,664
|21.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|22.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 27,851
|23.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 35,608
|24.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 42,550
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 42,849
|26.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 43,078
|27.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 44,202
|28.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 57,330
|29.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ > 1 min
|30.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|-
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|380
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|320
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|223
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|219
|5.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|174
|7.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|160
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|136
|9.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|134
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|84
|12.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|83
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|79
|14.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|15.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|67
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|57
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|47
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|41
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|40
|21.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|30
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|20
|23.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|27.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|8
|* WorldSSP Challenge