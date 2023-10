Lenoxx Phommara: Doppelte Enttäuschung in zwei Wochen

Erst im Northern Talent Cup nur Vize und nun keinen Platz im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 erhalten. Phommara muss derzeit einige bittere Pillen schlucken. Doch sein Ziel aufgeben, ist für ihn keine Option.

Einer von zwei Hauptdarstellern der Krimi-Saison 2023 des Northern Talent Cup war Lenoxx Phommara. Zwischen ihm und dem Deutschen Rocco Caspar Sessler wechselte die Meisterschaftsführung mehrfach. Beim vorletzten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring schlug das Pendel ziemlich deutlich in Richtung Lenoxx Phommara aus, sodass der 16-Jährige zum Final-Wochenende in Hockenheim, wieder im Rahmen der IDM, mit 15 Punkten Vorsprung anreiste.

Das vorletzte Saisonrennen am Samstag sah Sessler und Phommara vorauseilen und der Eidgenosse hätte gut daran getan, den zweiten Platz sicher ins Ziel zu bringen. Er wollte allerdings den Sieg und bezahlte seinen Ehrgeiz mit einem Sturz in der letzten Runde auf der Zielgeraden und einem Nuller. Statt mit zwölf Punkten Vorsprung ins letzte Rennen zu gehen, hatte er nun deren zehn Rückstand.

Am Sonntag holte er sich im 14. Saisonrennen zwar seinen fünften Saisonsieg, doch Rocco Caspar Sessler brachte den Titel mit einem dritten Platz hinter dem nichtpunktberechtigten Gaststarter Tobias Kitzbichler aus Österreich sicher in trockene Tücher. «Das nervt, dass ich jetzt so knapp die Meisterschaft verloren habe. Nichtsdestotrotz geht es weiter. Durch meinen Fehler lerne ich sicherlich viel. Ich bin trotzdem happy mit der Saison, wie die gelaufen ist und ready für nächste Saison», sagte Lenoxx Phommara nach seiner gefühlten Niederlage in Hockenheim gegenüber SPEEDWEEK.com noch ziemlich optimistisch.

Und weiter: «Ich habe mein Bestes gegeben, um zu gewinnen. Ich hätte am Samstag auch den zweiten Platz akzeptieren können. Aber so bin ich nun mal nicht. Vielleicht bereue ich es später ein bisschen, vielleicht aber auch nicht. Es ist jetzt halt so wie es gelaufen ist.»

Während Rocco Sessler sich den Stress mit der Selektion zum Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 als NTC-Champion 2023 schenken konnte und seinen Platz auf jeden Fall im nächsten Jahr bis gegebenenfalls für die nächsten drei Jahre sicher hatte, musste Lenoxx Phommara zur Sichtung auf die Rennstrecke bei Guadix in Spanien, unweit jener von Almeria. Dabei gehörte er zu all jenen Deutschsprachigen, die durchs Rost fielen.

Ob dieser Tatsache konnte Lenoxx Phommara anschließend seine Enttäuschung kaum verbergen und gab sich extrem schmallippig. «Das ist jetzt erst zwei Tage her, von daher haben wir noch nicht groß überlegt, wie es weiter geht. Das kommt erst die nächsten Tage.» Sein großes Ziel bleibt aber auch so weiter die MotoGP.

Demzufolge wird er sich wohl nun auf den so oder so angestrebten Einstieg in die Junioren-WM konzentrieren, wozu er schon Verträge auf dem Tisch liegen hatte. «Unterschrieben und demzufolge offiziell ist aber noch nichts. Die Beträge sind sehr hoch und im Moment haben wir noch nicht genügend Sponsoren, sondern sind immer noch auf der Suche. Wir glauben aber fest daran, dass es möglich ist und lassen uns nicht aufhalten», hatte er noch vor der Selektion zum Rookies Cup festgehalten.