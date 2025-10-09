Max Nagl (Triumph) startet beim Cross Country Finale

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Max Nagl probiert sich im Cross-Country aus
Max Nagl probiert sich im Cross-Country aus

Beim Langstrecken-Event in Royère-de-Vassivière wird Max Nagl (Triumph) als Gaststarter beim Finale der französischen Cross-Country-Meisterschaften teilnehmen. Das Rennen wird über 3 Stunden ein echter Härtetest.
Am 19. Oktober 2025 findet im französischen Royère-de-Vassivière das Finale der französischen Cross Country Meisterschaften statt. Das ist ein Enduro-Event auf einer Rundstrecke, die aber wesentlich länger als eine traditionelle Motocross-Strecke ist. Typische Rundenlängen liegen zwischen 5 und 10 Kilometern. Cross Country ist also eher im Enduro-Bereich angesiedelt und es ist ein hartes Langstreckenrennen, bei dem in erster Linie Konstanz über die Distanz gefragt ist. Es sind hunderte Piloten am Start. Die Streckenführung geht durch Hügel und Wälder, steinige Passagen sowie Sandsektionen. Es gibt aber auch Sprunghügel.

«Ich wollte einmal etwas Neues ausprobieren», erklärte Max Nagl. «Das Rennen geht über 3 Stunden und ich werde nicht in einem Team starten, sondern alleine an den Start gehen. Das wird eine harte Sache, aber ich fahre dort nur zum Spaß, denn es geht ja bei mir um Nichts. Eingefädelt wurde das von meinem Partner Gibson. Ich freue mich darauf, einfach mal ein bisschen Spaß zu haben und lange Zeit auf dem Motorrad zu verbringen, Erfahrung zu sammeln und zu schauen, wie es läuft.»

