EICMA-Showevent: Stars wie Cairoli, Everts begeistern

Von US-Ikone Kevin Schwantz bis zu Italiens Motocross-Nationalhelden Antonio «Tony» Cairoli reichte das Fahreraufgebot im Rahmen einer besonderen Veranstaltung auf der Messe in Mailand.

Nicht nur in den Hallen auf dem weitläufigen Mailänder Messegelände wird dieser Tage für Motorradfans ein starkes Programm geboten, auch außerhalb herrscht bei den verschiedenen Offroad-Events eine großartige Stimmung.



Vor allem die Show-Rennen der Legenden mit den ehemaligen Stars aus dem Straßen- und Offroadbereich sorgen für volle Tribünen. Auf dem Areal wurden dafür eine Supercross-Piste sowie eine SuperEnduro- und Supermoto-Variante angelegt. Am Samstag, beim sogenannten «Champions Charity Race», einem Supermoto-Wettbewerb Mann gegen Mann im K.o.-Modus, war das Feld besonders gut besetzt.

Bei besten Bedingungen mit dabei war 500-ccm-GP-Legende Kevin Schwantz aus den USA, der eine neue Enduro-Suzuki im speziellen Lucky-Strike-Design pilotierte. Spannende Duelle lieferten sich auch die Superbike-Weltmeister Carlos Checa und Troy Bayliss. Auch der ehemalige italienische MotoGP- und Superbike-WM-Laufsieger Marco Melandri war beim Drift-Spektakel der Sonderklasse mit von der Partie.

Aus der Offroadfraktion war der Jubel vor allen um Antonio Cairoli groß, der als Botschafter für seinen Arbeitgeber Ducati die Desmo450 Cross fuhr. Ebenfalls aus dem Motocrosslager dabei: Rekordchampion Stefan Everts und der ehemalige italienische MX1-Weltmeister David Philippaerts, der eine TM fuhr. Cairoli traf unter anderen auf seinen ehemaligen MX2-Gegner Christophe Pourcel aus Frankreich.



Das zweite Rennen der Rennsport-Legenden in Mailand geht am Sonntag ab 12.30 Uhr über die Bühne. Der italienische MotoGP-Sender Sky Sport Italia berichtet davon live.