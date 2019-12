Supersport-WM 300

SSP-WM 300: Kawasaki stellt 2020 das halbe Feld

Ende März in Jerez beginnt die vierte Saison der Supersport-WM 300. Das Teilnehmerfeld der Nachwuchsserie nähert sich den 40 Piloten, darunter befinden sich mindestens vier Deutsche und vier KTM.

SSP-300-Weltmeister Manuel Gonzalez wird seinen Titel 2020 nicht verteidigen, der talentierte Spanier steigt in die 600-ccm-Klasse auf. Als Favoriten gehen Scott Deroue und Ana Carrasco in die neue Saison, wobei Prognosen in der der umkämpften Nachwuchsserie kaum möglich sind.



Kawasaki wird das Teilnehmerfeld mit bisher bestätigten 21 Ninja 400 auf jeden Fall zahlenmäßig dominieren.

Yamaha ermöglicht über sein bLU cRU-Programm sieben Piloten die Teilnahme an der 300er-WM, darunter mit Alan Kroh auch einem Deutschen. In der Vergangenheit wurden die Piloten in den Teams MotoXRacing, MS Racing und Trasimeno untergebracht, die genaue Verteilung ist noch nicht bekannt. Bisher sind neun R3 fix.

Das Team Freudenberg aus Sachsen ist erneut das einzige KTM-Team. Mit Jan-Ole Jähnig, Christian Stange und Max Kappler sind drei Deutsche unter Vertrag, hinzu kommt der Tscheche Oliver König.



Zwei Honda stellt das französische Team TGP Racing.

Motorrad Team Fahrer Fix Kawasaki Ircos ProDina Mika Perez x Thomas Brianti x Scuderia Maranga Indy Offer x Borja Sanchez x Jarno Ioverno x ?

Nutec Racing Dino Iozzo x Tom Bramich x Mykyta Kallinin x Flembbo Samuel Di Sora x ?

Provec Ana Carrasco x ParkinGo Filippo Rovelli x Tom Edwards x MTM Motoport Scott Deroue x Jeffrey Buis x Koen Meuffels x Pedercini Johan Gimbert x GP Project Kevin Sabatucci x Bruno Ieracci x Paolo Giacomini

Leonardo Carnevali x ACCR Czech ?

Team 109 Kawasaki Eunan McGlinchey x Yamaha MotoXracing Unai Orradre? x Bahatin Sofuoglu? x MS Racing Beatriz Neila? x Eliton Gohara Kawakami? x Giacomo Mora? x Trasimeno Sasha de Vis?

Alan Kroh?

EAB Ten Kate Glenn van Straalen x Terra e Moto Benjamin Molina x Honda TGP Adrien Quinet x Loris Gruau x KTM Freudenberg Oliver König x Jan-Ole Jähnig x Max Kappler x Christian Stange

x