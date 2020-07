Ana Carrasco (23): Dokumentation in Spielfilmlänge

Als Weltmeisterin der Supersport-WM 300 schrieb Kawasaki-Pilotin Ana Carrasco 2018 Geschichte. Die Karriere der Spanierin wurde nun verfilmt.

Als erste Frau, die eine Solo-Klasse einer Straßenweltmeisterschaft gewann, sorgte Ana Carrasco 2018 als Weltmeisterin der Supersport-WM 300 für viele Schlagzeilen wie sonst nur Stars wie Rossi oder Hamilton. Interviews und PR-Events bestimmten seitdem den Alltag der flotten Spanierin.

Dass Carrasco als erste Frau eine Straßen-WM gewann, bemerkten sogar Medien außerhalb der Rennsport-Szene. So fand Carrascos historische Leistung im berühmten Rolling Stone Magazin Erwähnung; die spanische Klatschzeitschrift Hola bemerkte es auch. Sogar im fernen Israel, wo man mit Motorsport eher wenig zu tun hat, wurde der erste WM-Titel einer Frau in den Tageszeitungen thematisiert.



Das Leben der Jura-Studentin, vielmehr ihre motorsportliche Karriere, wurde nun von ‹Rakuten TV› in einem Dokumentarfilm festgehalten. Im Rahmen der Teampräsentation in Räumlichkeiten von Hauptsponsor Motocard wurde das 80-minütige Werk vorgestellt.

Der Film zeigt Anas Reise von ihren Anfängen, und wie sie mit der Hilfe ihrer Familie und ihrer Teams alle Barrieren und Hindernisse überwunden hat, bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft.



«Was ich erreicht habe hilft, Barrieren zu überwinden und erleichtert den Weg für die nächsten Generation Frauen», ist Carrasco überzeugt. «Ich freue mich sehr, den Menschen meine Geschichte näher zu bringen und die Aufmerksamkeit auf Frauen in der Motorradszene zu lenken. ‹Ride Your Dream› erzählt eine Geschichte, dass jeder erreichen kann was er will - und seinen eigenen Weg gehen kann, um seine Träume zu verwirklichen - egal wie schwierig sie sind.»



Der Dokumentarfilm wird kostenlos und exklusiv am 17. September 2020auf dem Rakuten Stories-Kanal veröffentlicht.