Erstaunlich: Ana Carrasco gewinnt «Best Lap Award»

Ana Carrasco wird die Narbe lebenslang als Andenken an den Estoril-Sturz behalten

Als Ana Carrasco am 10. September beim Estoril-Test stürzte und sich drei Wirbel brach, wurde die SSP-WM 300 zur Nebensache. Doch obwohl die Kawasaki-Pilotin drei Meetings verpasste, geht sie mit einem Titel nach Hause.

Um sich optimal auf die letzten drei Saisonrennen vorzubereiten, rückte Ana Carrasco mit ihrem Kawasaki-Werksteam am 10. September zu einem Test nach Estoril aus. Der Test endete mit einem Desaster: Mit drei gebrochenen Rückenwirbel war die Saison der 23-Jährigen vorzeitig beendet. Nach einer umfangreichen Operation arbeitet die Jura-Studentin verbissen an ihrer Genesung.

Nach dem Doppel-Event in Aragón lag die Kawasaki-Pilotin mit einem Sieg, drei Podestplätzen und fünf Top-5-Ergebnissen auf WM-Rang 5. Obwohl sie die Meetings in Barcelona, Magny-Cours und Estoril verpasste – also sechs Rennen – beendete sie die diesjährige Supersport-WM 300 als WM-Achte.



Und auch über einen Titel kann sich Carrasco freuen. Mit vier schnellsten Rennrunden gewann die Weltmeisterin von 2018 den von Pirelli ausgeschriebenen «Best Lap Award». Ihre Markenkollegen Jeffrey Buis und Samuel De Sora hatten jeweils nur zwei.

«Auch wenn ich die Saison zu früh beenden musste, war es ein unglaubliches Jahr. Wir hatten einen Sieg, mehrere Podestplätze und vielen guten Positionskämpfen. Ich hätte lieber bis zum Ende um den Titel gekämpft, aber so kann es im Rennsport laufen», bedauerte Carrasco. «Aber ich bin glücklich, das ich noch achte der Weltmeisterschaft wurde und den ‹Pirelli best Lap Award› gewonnen habe.»

Supersport-WM 300 - Endstand 2020