Ana Carrasco: «SSP-300 zu wenig Zeit auf der Strecke»

Ana Carrasco hat sich in der SSP-WM-300 als Top-Pilotin etabliert

Die diesjährige Supersport-WM 300 musste Ana Carrasco nach einem Testunfall vorzeitig beenden. Für die Saison 2021 wünscht sich die flotte Spanierin mehr Action auf der Rennstrecke.

Bei Testfahrten am 10. September in Estoril stürzte Ana Carrasco schwer und brach sich sieben Rückenwirbel. Die Meetings in Barcelona, Magny-Cours und Estoril verpasste die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018, trotzdem beendete sie die Saison als WM-Achte.

Während Carrasco mit ihrer Genesung beschäftigt ist, verlängerte Kawasaki ihren Vertrag um ein weiteres Jahr. Der erneute Gewinn der Nachwuchsserie ist das erklärte Ziel. Die 23-Jährige wünscht sich, dass die 300er-Serie gleichwertiger behandelt wird. Das zweite Rennen, das 2020 wegen der verkürzten Corona-Saison etabliert wurde, sollte dauerhaft bleiben.



«In der SSP-300-Klasse haben wir nicht viel Zeit auf der Strecke», kritisierte Carrasco bei WorldSBK. «Daher wäre es gut, zwei Rennen zu fahren. Ich möchte, dass das Format im Jahr 2021 bleibt.»

Auffällig war in der kleinsten Superbike-Serie, dass das zweite Rennen noch umkämpfter war.



«Ich mag das Format mit zwei Rennen. Ich denke, dass das Wochenende dann viel mehr ausgenutzt wird», meinte die Kawasaki-Pilotin. «Die Meisterschaft wird auf diese Weise interessanter, weil sich die Fahrer vom ersten bis zum zweiten Rennen weiterentwickeln. Das zweite Rennen ist schwieriger; es gibt viel mehr Fahrer, die um den Sieg kämpfen.»