Seltenheit: 3-Jahres-Vertrag mit Hauptsponsor Füsport

Während viele Teams straucheln, ihr Budget für 2021 zusammenzubekommen, ist dem niederländisch-deutschen Team RT Motorsports by SKM Kawasaki für die Supersport-300-WM ein großer Wurf gelungen.

Seit 1998 gibt es den Stiefel- und Schuhfabrikanten Füsport, gegründet von Peter Füss in Adelaide. Um seine Produkte in Europa populärer zu machen, wurde nun ein Drei-Jahres-Vertrag mit dem Team RT Motorsports by SKM von Rob Vennegoor und Frank Krekeler geschlossen. Füsport wird Titelsponsor und auf allen Kawasaki-Maschinen in der Supersport-300-WM sowie der IDM Supersport 600 und 300 groß werben. In allen Klassen kommt das gleiche Design zum Einsatz.



Übrigens sucht die australische Firma einen Importeur für Deutschland, Interessenten können sich per E-Mail an den Verantwortlichen Bruce Collins wenden.

Das Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki hat für die Weltmeisterschaft 2021 den Briten Tom Booth-Amos, den Südafrikaner Dorren Loureiro sowie den jungen Australier Harry Khouri verpflichtet.



Booth-Amos stand dieses Jahr fünfmal auf dem Podest, gewann in Barcelona und wurde WM-Sechster. Ohne Stürze wäre leicht Bronze möglich gewesen.



In der IDM Supersport 600 wird Dino Iozzo fahren, in der 300er-Klasse Luca de Vleeschauwer, Marvin Siebdrath, Jorke Erwig und die adrette Australierin Sharni Lee Pinfold.

«Wir sind sehr stolz auf diesen Drei-Jahres-Vertrag mit Füsport», verkündete Teammanager Vennegoor. «Wir haben uns letztes Jahr auf der EICMA in Mailand kennengelernt und es hat sofort gefunkt. Unser Team hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Australien, das macht diesen Vertrag noch spezieller für uns. Ich danke Bruce Collins für das Vertrauen in unser Projekt.»



Dieser ergänzte: «Das ist ein aufregendes Projekt für mich persönlich und auch die Marke Füsport. Wir bringen für 2021 einen neuen Rennstiefel, an dem wir drei Jahre lang gearbeitet haben. Die Marke Füsport ist nach wie vor ein Baby, das wir hegen und füttern müssen.»

Teams & Fahrer Supersport-300-WM:

Scuderia Maranga Kawasaki: Indy Offer (GB), Inigo Iglesias (E)

Team 109 Kawasaki: ?

Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB), Harry Khouri (AUS), Dorren Loureiro (ZA)

Provec Kawasaki: Ana Carrasco (E)

Prodina Ircos Kawasaki: Tom Brianti (I)

MTM Kawasaki: Jeffrey Buis (NL)

Pedercini Kawasaki: Johann Gimbert (F)

Flembbo Kawasaki: Samuel Di Sora (F), Sylvain Markarian (F)

2R Racing Kawasaki: Marc Garcia (E)

Biblion Motoxracing Yamaha: Bahattin Sofuoglu (TR)

WRP Wepol Yamaha: Petr Svboda (CZ)

Freudenberg KTM: ?