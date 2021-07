Christian Stange (23): Karriere-Neustart mit Kawasaki

Im Team 2R Kawasaki bekommt Christian Stange noch einmal eine Chance in der Supersport-300-WM. Einen ersten Eindruck vom Motorrad verschaffte er sich bei einem Clubrennen in Norditalien.

Christian Stange aus Heidenau im sächsischen KTM-Team Freudenberg: Was nach einer Traumehe aussah, endete glücklos. Der 23-Jährige fuhr 2020 die beiden Rennen in Jerez für das Team und strandete auf den Rängen 26 und 29. Beim zweiten Event in Portimao kam es noch schlimmer: Chris verpasste im Last-Chance-Race die Qualifikation für die Rennen. Anschließend setzte Freudenberg wegen der Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften aus, Stanges WM-Karriere war vorerst beendet.

Für 2021 fand er kein Team, weil er nicht das Glück begüterter Eltern oder eines großzügigen Mäzens hat und kein Geld mitbringen kann. Ab Assen an diesem Wochenende fährt Stange auf Vermittlung von Rob Vennegoor im Team 2R Kawasaki und ersetzt dort den ehemaligen Weltmeister Marc Garcia.

Ende Juni bestritt er für die Truppe von Roberto Antonelli bereits ein Clubrennen in Varano in Norditalien, das er mit sieben Sekunden Vorsprung auf den ehemaligen MotoGP-Piloten Bradley Smith gewann. Seine Eindrücke von damals konnte er am Donnerstag in Assen vertiefen, als er sich mit seinen Technikern im 2R-Zelt zur Datenanalyse zusammensetzte.

«In Varano konnten wir schon so etwas wie eine Grundabstimmung herausfahren», erzählte Stange beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es geht hauptsächlich um das Fahrwerk und die Motorbremse. Wir wissen wo wir stehen und haben Ideen, im ersten Training werden wir gleich sehen, ob uns damit ein Schritt gegenüber Varano gelungen ist. Ich habe mir auch die Runden von 2019 genau angesehen und mit meinen Jungs einen Rundgang um die Strecke gemacht. Die Gänge und die Drehzahl für die Kurven haben wir zusammen in die Streckenskizze eingezeichnet, auch die Bremspunkte. In den Daten sehe ich, wie gebremst und Gas gegeben wird. Und wie die Motorbremse funktioniert hat. Das kann ich dann mit Aufzeichnungen von mir vergleichen und Wünsche äußern.»