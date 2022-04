Aragón, Lauf 2: KTM-Sensation Lennox Lehmann Dritter

Während mit Álvaro Diaz ein Yamaha-Pilot den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón abräumte, stürmte Lennox Lehmann mit der einzigen KTM sensationell von Startplatz 25 auf das Podium.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 setzte den Schlusspunkt unter einen großartigen Saisonauftakt der seriennahen Weltmeisterschaft 2022 im MotorLand Aragón.



Sahen wir am Samstag einen dominanten Sieg von Yamaha-Pilot Marc Garcia, war das finale Rennen typisch für die Nachwuchsserie von Windschattenduellen und Kämpfen auf allen Positionen geprägt. Mittendrin die Deutschen Dirk Geiger (Kawasaki) und Lennox Lehmann (KTM).

Nach unzähligen Führungswechseln setzte sich in den letzten Runden Álvaro Diaz an der Spitze ab und bescherte Yamaha den zweiten Sieg im zweiten Rennen. Lauf-1-Sieger Marc Garcia sorgte als Zweiter sogar für einen Doppelsieg der R3.



Für die größte Sensation sorgte aber wie im ersten Lauf Lennox Lehmann, der von Startplatz 25 taktisch klug Position um Position machte und sich in der letzten Runde den dritten Platz sicherte. Der KTM-Pilot war außer sich vor Freude.

Übrigens: Dominierte in den vergangenen Jahren die Ninja 400 die Supersport-WM 300, schaffte es in Aragón kein einziger Kawasaki-Pilot aufs Podest.



Kawasaki-Pilot Dirk Geiger erreichte als 13. das Ziel.

So lief das Rennen

Start: Lauf-1-Sieger Garcia vorne. Geiger auf 8, Lehmann auf 18.



Runde 1: Steeman führt. Die Top-10 innerhalb 0,8 sec, die Top-20 in 2,5 sec. Geiger auf 8, Lehmann auf 15.



Runde 2: Geiger (10.) ans Ende der ersten Gruppe zurückgefallen. Lehmann (14.)



Runde 3: Die zwei Gruppen verschmelzen wieder zu einer. Die Top-15 innerhalb 2 sec. Geiger auf 9, Lehmann 15.



Runde 4: Die Führung wechselt ständig. Geiger Zwölfter, Lehmann zwei Plätze dahinter. Sturz von Iker Garcia und Hudovernik.



Runde 5: Steeman behauptet sich seit Rennbeginn in den Top-3. Geiger in den Top-10, Lehmann steckt momentan um Platz 15 fest.



Runde 6: Die Top-15 in nur 1,5 sec – jeder könnte das Rennen gewinnen!



Runde 7: Die Top-6 haben eine kleine Lücke herausgefahren.



Runde 8: Lehmann erstmals in den Top-10, unmittelbar hinter Geiger (9.)



Runde 9: Diaz jetzt um 0,8 sec vorne. Lehmann als Zehnter nur 1 sec hinter dem Führenden. Sturz Steeman – durch das Getümmel verlieren Geiger und Lehmann den unmittelbaren Anschluss zur Spitze.



Runde 10: Diaz setzt sich immer weiter ab.



Runde 11: Lehmann (9.) und Geiger (11.) nur 1 sec hinter Platz 3.



Letzte Runde: Diaz gewinnt deutlich vor seinem Yamaha-Markenkollegen Garcia. Lehmann holt sich kampfstark erneut Platz 3. Geiger auf 13 im Ziel.

Ergebnis Supersport-WM 300, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Diaz Yamaha 2. Marc Garcia Yamaha + 3,591 sec 3. Lennox Lehmann KTM + 3,632 4. Bruno Ieraci Kawasaki + 3,667 5. Inigo Iglesias Kawasaki + 3,915 6. Mirko Gennai Yamaha + 3,971 7. Samuel Di Sora Kawasaki + 4,133 8. Ton Kawakami Yamaha + 4,149 9. Kevin Sabatucci Kawasaki + 4,394 10. Marco Gaggi Yamaha + 4,441 11. Petr Svoboda Kawasaki + 4,611 12. Hugo De Cancellis Kawasaki + 4,639 13. Dirk Geiger Kawasaki + 4,700 14. Fenton Seabright Yamaha + 14,613 15. Gabriele Mastroluca Yamaha + 14,687 16. Alessandro Zanca Kawasaki + 14,764 17. Daniel Mogeda Kawasaki + 14,856 18. Harry Khouri Kawasaki + 14,940 19. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 14,960 20. Troy Alberto Kawasaki + 15,011 21. Victor Steeman Kawasaki + 42,361 22. Indy Offer Yamaha > 1 min Out Victor Rodriguez Kawasaki Out Matteo Vannucci Yamaha Out Yuta Okaya Kawasaki Out Ruben Bijman Kawasaki Out Humberto Maier Yamaha Out Sylvain Markarian Kawasaki Out Iker Garcia Abella Yamaha Out Gasper Hudovernik Yamaha