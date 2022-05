Lennox Lehmann (KTM): IDM-Rückkehr in der Lausitz

In der Supersport-WM 300 ist Lennox Lehmann mit der einzigen KTM die Überraschung. Am bevorstehenden Wochenende kehrt der WM-Vierte beim IDM-Auftakt auf dem Lausitzring an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Vier Meisterschaften hat Lennox Lehmann in Folge gewonnen: 2019 den ADAC Junior Cup, 2020 im Doppelpack die 300er-Kategorie der IDM und der niederländischen Serie und 2021 krönte er sich erneut zum Deutschen Meister.



Dennoch war es überraschend, wie der 16-Jährige beim Auftakt der Supersport-WM 300 im MotorLand Aragón auftrumpfte: Von Startplatz 26 stürmte der einzige KTM-Pilot im Teilnehmerfeld in beiden Rennen auf den dritten Platz. Nach den Positionen 8 und 10 belegt Lennox in der Gesamtwertung punktgleich mit dem Dritten den vierten Rang.

Die vierwöchige Pause bis Estoril/Portugal nutzt der Dresdner für eine Stippvisite in der IDM, die am 7./8. Mai auf dem Lausitzring in die Saison 2022 startet. Die Trainings finden bereits am heutigen Freitag statt. Die Rennen der 300er-Kategorie werden am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 14.05 Uhr gestartet.



«Der Lausitzring ist nur 70 km von unserem Teamstandort entfernt, das ist unser heimrennen. Für uns ist das ein Highlight», sagte Teamchef Carsten Freudenberg. «Lennox freut sich schon darauf, sich nach langer Zeit wieder seinen Fans und Sponsoren zeigen zu können. Er wird auch einige Dinge für die WM testen. Wir waren schon beim offiziellen IDM-Test dabei und haben neue Federelemente und Elektronikeinstellungen für die WM ausprobiert.»

Das Freudenberg-Team entwickelt neben den Renneinsätzen in der WM und IDM auch mit Scott Deroue die neue KTM RC390, die ab 2023 zum Einsatz kommen soll.