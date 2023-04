Assen, Lauf 1: Svoboda siegt, Geiger Vierter

Während Lennox Lehmann in Assen im ersten Saisonrennen der Supersport-300-WM 2023 stürzte, schrammte sein KTM-Teamkollege Dirk Geiger knapp am Podium vorbei. Sieger ist der Tscheche Petr Svoboda.

Die Pole-Position für das Rennen der Supersport-WM 300 in Assen sicherte sich am Vormittag der Matteo Vannucci (Yamaha), Platz 2 holte Lennox Lehmann vom Team Freudenberg KTM. Die erste Startreihe komplettierte mit Samuel Di Sora ein Kawasaki-Pilot. Der zweite Freudenberg-Fahrer, Dirk Geiger, ging von der siebten Position ins erste Saisonrennen.

Das Rennen fand bei Sonnenschein statt und war typisch für die Nachwuchsserie umkämpft und spannend, es gab auch zahlreiche Stürze. Bereits in Runde 3 erwischte es mit Lennox Lehmann einen der Favoriten. Wenig später erwischte es auch den Pole-Setter.

Dirk Geiger hielt sich geschickt aus allem Trubel heraus und kämpfte bis in die letzte um den Sieg. Auf der Ziellinie verpasste der Mannheimer als Vierter den Sieg nur um 0,551 sec und das Podium um die Winzigkeit von 0,062 sec.

Seinen ersten Sieg in der 300er-Kategorie sicherte sich der Tscheche Petr Svoboda (Kawasaki). Zweiter wurde Di Sora und Jose Perez – Kawasaki nimmt das gesamte Podium ein.

Neben den etablierten Marke ist 2023 neu Kove aus China mit einem Piloten am Start. In Runde 10 rollte Shengjunjie Zhou aber mit Defekt aus.

So lief das Rennen:

Start: Lehmann biegt in Führung in die erste Kurve ein. Geiger auf Platz 6. In der Spitzengruppe außerdem Vanucci, Humberto Maier (Yamaha), Di Sora und auch der Filipino Troy Aberto (Kawasaki).



Runde 1: Di Sora führt, aber das Feld ist eng beieinander. Lehmann Dritter.



Runde 2: Die Top-8 in einer Sekunde. Gaststarter Molenaar stürzt. Neuling Kove liegt bereits 14 sec zurück.



Runde 3: Vanucci führt, Geiger Vierter. Lehmann stürzt spektakulär auf Platz 5 liegend.



Runde 4: Vanucci unternimmt einen Ausreißversuch und stürzt unbedrängt. Die nachfolgende Piloten können nur knapp ausweichen. Ex-Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki) führt.



Runde 5: Di Sora hat sich um 0,7 sec abgesetzt. Geiger kämpft weiter ums Podium. Mittlerweile sind auch Martella und Osuna Saez gestürzt.



Runde 6: Buis holt zu Di Sora auf. WM-Neuling Clement Rouge gestürzt.



Runde 7: Geiger fängt Buis ein und ist Zweiter.



Runde 8: Geiger hat Di Sora eingeholt und lag zeitweise auf Platz 1. Mastroluca und Bijman stürzen gemeinsam.



Runde 9: Die Top-6 haben sich leicht abgesetzt.



Runde 10: Petr Svoboda (Kawasaki) führt das Rennen an! Der Kove-Pilot rollt mit Defekt aus. Geiger hält sich geschickt immer in den Top-5.



Runde 11: Die Top-9 sind eine Gruppe und liegen innerhalb nur 0,8 sec!



Runde 12: Geiger erstmals am Ende der Gruppe.



Runde 13: Di Sora führt und zieht das Tempo an. Geiger wieder vor auf Platz 3.



Letzte Runde: Svoboda setzt sich in der letzten Runde durch und gewinnt vor Di Sora, Perez und Geiger.