Jubel bei KTM: Lennox Lehmann startet von Position 2

Der Eindruck vom Trainingsfreitag täuschte nicht: Das Paket aus Lennox Lehmann, dem Team Freudenberg und der neuen KTM RC390R passt: In der Superpole in Assen sicherte sich der Dresdner den zweiten Startplatz.

Es ist das erste Mal, dass Lennox Lehmann bei einem Supersport-300-WM-Rennen freie Sicht auf die erste Kurve hat. «Das war eine ganz schöne Verbesserung. Wir waren voriges Jahr als Bestes einmal 13., glaube ich, und habe meistens im Zeittraining gerade so an den Top-20 gekratzt. Und nun dieser Quantensprung», freute sich der 17-Jährige vom sächsischen Team Freudenberg KTM Paligo Racing nach seinen gleich mehreren schnellen Quali-Runden.

Dabei fuhr er die ganze Zeit allein, was wohl angesichts der feuchten, aber allmählich abtrocknenden Strecke nicht die schlechteste Wahl war. «Das war der Plan vom Team und mir. Wir sind früh auf Slicks gegangen. Dadurch hatte ich relativ viel Zeit, um mich an die Konditionen zu gewöhnen und dann hat es einfach für Platz 2 gereicht. Bei den Bedingungen ist es angenehmer, sich allein einzugrooven», verriet er gegenüber SPEEDWEEK.com.

Natürlich ist auch Lehmann bewusst, dass es in einer Gruppe schneller gehen kann und spricht dazu von rund einer Sekunde. «Aber wenn es nicht passt, geht das auch schnell mal nach hinten los. Wenn man mal einen Windschatten hat, kann es auch passieren, dass man vor einer Kurve nicht vorbeikommt, dann muss man wieder eine neue Runde ansetzen.»

Zu euphorisch ist der meist coole Lennox wegen Startplatz 2 nicht: «Das bringt mir genau gar nichts. Ich habe die Uhr für die Pole-Position nicht bekommen und Punkte kriege ich dafür auch nicht. Aber natürlich ist es schön, endlich einmal so weit vorn zu starten. Dennoch müssen wir genau so weiterarbeiten, damit am Ende auch was rauskommt.»

Die Pole-Position sicherte sich mit dem Italiener Matteo Vannucci auf einer Yamaha der Schnellste vom Freitag. Lennox Lehmanns Teamkollege Dirk Geiger geht von der siebten Position ins erste 300er-Rennen des Jahres. Der Start in Assen erfolgt um 12.40 Uhr.