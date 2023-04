Assen, Lauf 2: Brasilianer Maier siegt, KTM mit Pech

Die KTM-Piloten hatten im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Assen Pech. Lennox Lehmann sah nicht das Ziel und Dirk Geiger hätte besser als Platz 5 abschneiden können. Den Sieg räumte Yamaha-Pilot Humberto Maier ab.

Während des zweiten Superbike-Rennens änderte sich das Wetter über Assen. Wolken schoben sich vor die Sonne, die Temperatur ging spürbar hinunter. Vereinzelt tröpfelte es, die Strecke blieb aber trocken.

Die Pole-Position für das Rennen der Supersport-WM 300 in Assen sicherte sich am Samstag Matteo Vannucci (Yamaha), Platz 2 holte Lennox Lehmann vom Team Freudenberg KTM. Die erste Startreihe komplettierte mit Samuel Di Sora ein Kawasaki-Pilot. Der zweite Freudenberg-Fahrer, Dirk Geiger, ging von der siebten Position ins Rennen.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie umkämpft und spannend. Durch Windschattenduelle blieb das Feld bis in die letzte Runde eng beieinander. Während Lennox Lehmann nach einem guten Start bereits in der ersten Runde stürzte, mischte sein Freudenberg-Teamkollege Dirk Geiger konstant vorn mit. Der KTM-Pilot führte das zweite Rennen mehrfach an und wirkte sehr sicher und souverän auf seiner RC390R.

Aber im Trubel der letzten zwei Runden wurde der Mannheimer von mehreren Kollegen überrumpelt und lag zeitweise nur noch auf Platz 9. Nach 14 umkämpfen Runden kreuzte der Brasilianer Humberto Maier (Yamaha) zu seinem ersten Sieg vor Matteo Vannucci (Yamaha) und Petr Svoboda (Kawasaki), Dirk Geiger erkämpfte noch den fünften Platz.

So lief das Rennen:

Start: Vannucci vor Lehmann und Maier. Geiger Sechster. Lehmann stürzt bereits nach wenigen Kurven erneut.



Runde 1: Geiger die Führung übernommen, dann Vannucci, Mauer, Di Sora und der Filipino Alberto.



Runde 2: Die Führung wechselt ständig, Geiger mischt weiter vorn mit. Schnellste Rennrunde Fenton Seabright in 1:49,690 min.



Runde 3: Die Top-8 innerhalb einer Sekunde, die Top-14 in zwei Sekunden.



Runde 4: Geiger fährt die vierte Runde in Folge als Führender über die Linie. Sturz des Mexikaners Uriostegui.



Runde 5: Vannucci führt, Geiger Fünfter.



Runde 6: Vannucci und Di Sora haben sich etwas abgesetzt, auf der Geraden schließen die Verfolger aber wieder auf. Der Kove-Pilot fährt einsam auf Platz 30.



Runde 7: Die Top-16 in zwei Sekunden.



Runde 8: Geiger hat sich wieder auf Platz 1 nach vorn gekämpft.



Runde 9: In den Top-5 fahren vier Yamaha und eine Kawasaki.



Runde 10: Vannucci versucht einen Ausreißversuch, aber Geiger stellt den Italiener sofort.



Runde 11: Lauf-1-Sieger Petr Svoboda aus dem Nichts in Führung! Sturz Jeffrey Buis und auch Loris Veneman rutscht aus.



Runde 12: Vannucci 0,2 sec vor Svoboda und Geiger.



Runde 13: Geiger unter Druck und nur Achter. Sturz Bergamini



Letzte Runde: Maier gewinnt vor Vannucci und Svoboda.