Lennox Lehmann (KTM): Zwei Mal Null ist Null

Bis zur Superpole am Samstag verlief der Saisonauftakt der Supersport-WM 300 in Assen für KTM-Pilot Lennox Lehmann mit dem zweiten Startplatz erstklassig. Dann war es mit der Herrlichkeit vorbei.

Nach einem Gaststart in Barcelona 2021 in der Supersport-WM 300 stieg Lennox Lehmann im vergangenen Jahr permanent in die Nachwuchsserie ein. In diesem Jahr hat der 17-Jährige eine neue und konkurrenzfähige KTM RC390R zur Verfügung, mit der er beim Meeting in Assen am vergangenen Wochenende in der Superpole die zweitschnellste Runde schaffte und damit seine bisher beste Ausgangsposition erreichte.

Doch im ersten Rennen am Samstagmittag schied Lehmann in der dritten Rennrunde auf Platz drei liegend per Highsider aus, zum Glück ohne sich zu verletzten. Den Nuller zum Auftakt lächelte der Dresdner vom Team Freudenberg KTM - Paligo Racing noch weg, doch nachdem er auch im zweiten Rennen am Sonntag gestürzt war, diesmal bereits in Kurve fünf, blickte er düster drein. Dennoch stellte er sich, erneut im Wesentlichen unversehrt, den Fragen von SPEEDWEEK.com.

«Einen schlechteren Saisonstart kann man nicht haben, wobei ich keine Ahnung habe, wie es passiert ist», stöhnte Lennox. «Ich war nicht schnell und ich war nicht am Pushen. Ich habe echt keine Ahnung, denn der Sturz am Sonntag passierte ohne Vorankündigung.»

Aus Niederlagen kann man auch gestärkt hervorgehen, wobei der KTM-Pilot noch nicht weiß, ob er ein solcher Typ ist. Schließlich verlief die Karriere des zweifachen und jüngsten IDM-Supersport-300-Champions (2020 und 2021), angefangen von den Pocket- und Mini-Bikes über den inzwischen beerdigten ADAC Junior Cup mit weiteren Titeln bisher geradlinig nach oben.

Doch es gibt auch positive Aspekte, die er aus dem Wochenende mitnehmen kann. «Ich hoffe, dass noch nichts verloren ist. Vannucci hat auch mit einem Nuller angefangen, mal sehen, was noch geht. Fakt ist, dass das neue Bike von KTM funktioniert und absolut konkurrenzfähig ist. Für mich heißt es jetzt: aufstehen, Mund abputzen und weiter nach vorn gehen. Das ist zumindest der Plan.»

Die nächste Chance, sein noch leeres Punktekonto zu füllen, bietet sich in zwei Wochen in Barcelona. «Schlechter kann es ja eigentlich nicht werden. Da wird wieder angegriffen», gibt sich Lehmann kämpferisch.