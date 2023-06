Misano, Lauf 1: Wildcard-Pilot siegt, Geiger Zehnter

Der erste Lauf der Supersport-WM 300 in Misano war umkämpft bis zur Ziellinie. Zur Freude der Fans gewann mit Bruno Ieraci (Kawasaki) ein Wildcard-Pilot. Nach zwischenzeitlicher Führung wurde Dirk Geiger (KTM) Zehnter.

Misano ist das dritte Saisonmeeting der diesjährigen Supersport-WM 300. Die Pole-Position hatte sich der Niederländer Jeffrey Buis auf Kawasaki gesichert. Die Ninja 400 ist das dominierende Motorrad auf der italienischen Piste und nimmt die ersten acht Startpositionen ein. Auf Platz 9 folgt KTM-Ass Dirk Geiger, neben dem Freudenberg-Pilot stand mit Mirko Gennai der beste Yamaha-Pilot. Lennox Lehmann erreichte mit der zweiten RC390R Platz 16.

Beim ersten Start gab es ein Problem mit der Startampel, weshalb sofort ein Abbruch erfolgte – zum Glück von Lehmann, der nach einem Kontakt mit einem Konkurrenten stürzte und beim Restart über nur noch zehn Runden wieder dabei sein konnte.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie. Auf jeder noch so kurzen Geraden lieferten sich die Piloten Windschattenduelle, in jeder Kurve änderten sich die Positionen. Während Geiger nach einem guten Start in der Spitzengruppe kämpfte, kam sein Teamkollege Lehmann nur als 22. aus der ersten Runde. Der Teenager kam auch in den folgenden Runden nicht in Schwung und beendete das Rennen auf Platz 17.

An der Spitze wechselten sich mehrere Piloten ab, auch Geiger lag mehrfach in Führung. Aber in den letzten Runden fehlte dem KTM-Piloten die Mittel, um um das Podium zu kämpfen. Der Mannheimer wurde Zehnter.

Den Sieg räumte mit Bruno Ieraci (Kawasaki) sensationell ein Wildcard-Pilot ab. Weil Petr Svoboda (Kawasaki) stürzte, übernahm Mirko Gennai (Yamaha) mit Platz 2 die WM-Führung. Als Dritter stieg der Brasilianer Humberto Maier (Yamaha) aufs Podium.

So lief das Rennen:

Runde 1: Ieraci führt, Geiger in der Spitzengruppe. Lehmann auf 22.



Runde 2: Gaststarter Caccaniga stark auf Platz 2. Geiger Fünfter. Schnellste Runde aber durch Seabright auf Platz 14. Lehmann auf 25.



Runde 3: Geiger Dritter, die Top-9 in einer Sekunde.



Runde 4: Sturz Caccaniga in Führung liegend, Geiger bedankt sich und nimmt seinen Platz ein.



Runde 5: Das Feld ist weiterhin eng zusammen, selbst Lehmann (24.) liegt nur 3,6 sec zurück.



Runde 6: Ieraci führt. Geiger auf Platz 7, aber weiterhin in Reichweite des Podiums.



Runde 7: Geiger (10.) erstmals über eine Sekunde hinter der Spitze. Lehmann verbessert auf Platz 21. Sturz Uriostegui.



Runde 8: Sabatucci in Führung, Sturz Garcia.



Runde 9: Die Top-10 in einer Sekunde, Geiger Siebter. Sturz von WM-Leader Svoboda, in derselben Runde rutscht auch Bijman aus. Lehmann auf 20.



Letzte Runde: Ieraci gewinnt vor Gennai und Maier. Geiger in der letzten Runde chancenlos auf Platz 10. Lehmann als 17. nicht in den Punkten.