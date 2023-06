Misano, Lauf 2: Geiger verpasst Sieg um 0,062 sec

Eine Winzigkeit fehlt KTM-Ass Dirk Geiger im zweiten Rennen der Supersport-WM 300 in Misano zum Sieg. Einen Wimpernschlag schneller war nur Gaststarter Bruno Ieraci mit seiner Kawasaki.

Die Pole-Position für die Rennen der Supersport-WM 300 in Misano hatte sich der Niederländer Jeffrey Buis auf Kawasaki gesichert. Die Ninja 400 ist das dominierende Motorrad auf der italienischen Piste und nimmt die ersten acht Startpositionen ein. Auf Platz 9 folgt KTM-Ass Dirk Geiger. Lennox Lehmann mit der zweiten RC390R auf der 16. Position.

Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie mit vielen Windschattenduellen, ständigen Positionsänderungen und Führungswechseln. Während Geiger nach einem guten Start konstant in der Spitzengruppe kämpfte und mehrmals Führungsarbeit leistete, kam sein Freudenberg-Teamkollege nur als 24. aus der ersten Runde und steckte im Pulk fest.

Geiger präsentierte sich im Rennen über 15 Runden entschlossen und kampfstark. In Führung liegend ging der Mannheimer in die letzte Runde und verpasste den Sieg als Zweiter nur um 0,062 sec. Weil das Rennen von Gaststarter Bruno Ieraci (Kawasaki) gewonnen wurde, reduzierte der KTM-Pilot seinen Rückstand auf WM-Leader Mirko Gennai, der Siebter wurde. Als 16. verpasste Lehmann die Punkteränge ähnlich knapp wie sein Freudenberg-Teamkollege.

So lief das Rennen:

Start: Geiger nach dem Start Neunter, Lehmann auf Platz 21.



Runde 1: Buis führt vor Di Sora und Lauf-1-Sieger Ieraci. Geiger Siebter, Lehmann nur noch 24.



Runde 2: Geiger (4.) mit der schnellsten Rennrunde in 1:50,162 min.



Runde 3: Geiger führt vor Ieraci und Di Sora. Lehmann verbessert auf Platz 18. Gennai schnellster Mann in 1:50,039 min.



Runde 4: Die Top-10 innerhalb einer Sekunde.



Runde 5: Geiger braust erneut als Führender über die Linie.



Runde 6: Geiger um 0,4 sec vorn und bleibt auch in der ersten Kurve vorn. Defekt bei Saiz-Marquez.



Runde 7: Ieraci hat den Ausreißversuch des Deutschen vereitelt. Lehmann steckt auf 19 fest.



Runde 8: Geiger (3.) kämpft gegen sechs Kawasaki!



Runde 9: Drei Kawasaki vorn, aber die KTM von Geiger geht gut! Gennai (5.) hat sich mit der besten Yamaha in die Spitzengruppe vorgekämpft.



Runde 10: Gennai 0,3 sec vor Ieraci, Buis und Zanca. Geiger Fünfter. Die Top-15 innerhalb 2 sec.



Runde 11: Stürze von Martella, Vannuucci, Buis und Zanca mischen das Feld durcheinander.



Runde 12: Ieraci führt, Geiger am Hinterrad. Lehmann Elfter.



Runde 13: Geiger konstant vorn dabei – ein starkes Rennen des KTM-Piloten.



Runde 14: Gennai vor Ieraci und Geiger. Die Top-7 in einer Sekunde.



Letzte Runde: Geiger geht als Führender in die letzte Runde, die Ellbogen werden ausgefahren. Auf der Ziellinie fehlen dem KTM-Piloten nur 0,062 sec zum Sieg – Platz 2 hinter Gaststarter Ieraci.