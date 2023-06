Lennox Lehmann (KTM): Wenig Licht, viel Schatten

Lennox Lehmann kämpfte in Misano am Ende des Feldes

Während sein Freudenberg KTM-Teamkollege Dirk Geiger Dritter der Supersport-WM 300 ist, findet man Lennox Lehmann mit nur einem Punkt am unteren Ende der Gesamtwertung. Beim Meeting in Misano hatte er erneut viel Pech.

Dass Lennox Lehmann fahrerisch in der Supersport-WM 300 nicht nur mithalten, sondern ganz vorn mitfahren kann, bewies der Teenager vor einem Jahr mit drei Podestplätzen und regelmäßigen Top-10-Ergebnissen. Der KTM-Pilot fuhr teils überragend, zum Beispiel in Aragon, als er von Startplatz 25 (!) jeweils Dritter wurde.

In diesem Jahr läuft es beim Dresdner überhaupt nicht. Beim Auftakt in Assen Zweiter der Startaufstellung, stürzte er in beiden Rennen. In Barcelona ereilte ihm im ersten Rennen ein Defekt, im zweiten Lauf holte er als 15. seinen bisher einzigen WM-Punkt. In Misano am vergangenen Wochenende schrammte der 17-Jährige knapp an den Punkterängen vorbei. Teamkollege Dirk Geiger bewies wiederum mit den Plätzen 10 und 2 das Potenzial der neuen KTM RC390R.

Lehmann hatte ich beiden Rennen Pech. Am Samstag lag er in der Startrunde im Kies, profitierte aber vom Abbruch wegen einer defekten Startampel. Beim Restart wurde er 17. «Misano war wieder ein unglückliches Wochenende», stöhnte Lehmann. «Im ersten Rennen wurde ich in der dritten Kurve der ersten Runde abgeräumt. Mein Glück war, dass das Rennen abgebrochen wurde und ich wieder dabei sein konnte. Das Team hat das Bike in Rekordtempo repariert, aber die Gabel hatte sich durch den Sturz wohl verspannt. Das hat es mir in Rechtskurven schwer gemacht.»

Im Sonntagsrennen kam der Freudenberg-Pilot nur auf Position 24 aus der ersten Runde und kam nur mühsam nach vorn. Bei Platz 16 profitierte er auch von zahlreichen Ausfällen. «Der Start in das zweite Rennen war eigentlich nicht schlecht, dieses Mal hatte ich aber Pech in Kurve 4. Ich bremste außen an, aber ein anderer fuhr geradeaus und drückte mich raus», erklärte Lennox. «Dabei habe ich sehr viele Positionen verloren. Danach ging einfach nichts mehr nach vorn. Überholen war schwierig. Kaum war ich an einem vorbei, verlor ich zwei Positionen.»