Indonesien boomt und siegt mit Aldi Mahendra in Most

Mit Aldi Mahendra gewann in Most ein WIldcard-Pilot

Kein anderes asiatisches Land ist so rennsportverrückt wie Indonesien. Mittlerweile fahren auch immer mehr Fahrer international. Beim Superbike-Meeting in Most gab es fast einen indonesischen Doppelsieg.

Die Stars der MotoGP werden in Indonesien wie Helden verehrt, die Begeisterung für Motorradsport ist im Inselstaat insgesamt gewaltig. Zunehmend gibt es auch indonesische Rennfahrer, die international fahren, allerdings vornehmlich in kleineren Hubraumklassen.

Beim Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft in Most waren in der Supersport-300 mit Galang Hendra Pratama und Aldi Mahendra gleich zwei Indonesier am Start. Was der Name nicht vermuten lässt: Der 24-Jährige und der 17-Jährige sind Brüder! Der sieben Jahre jüngere Aldi bestreitet eigentlich den Yamaha R3 Cup (4 Siege, Gesamtzweiter) und war in Tschechien mit einer Wildcard im Yamaha-Team BRCorse am Start.

Bei den nassen Bedingungen im zweiten Lauf fühlten sich die Asiaten pudelwohl und sorgten beinahe für einen Doppelsieg. Das Rennen wurde wegen Starkregen mit fast einer Stunde Verspätung gestartet. Galang Hendra stürmte sofort in Führung und lag nach zwei Runden bereits um 3 sec vorn, als sein Motorrad den Dienst quittierte. Ab Runde 3 kämpfte fortan Aldi mit dem Spanier Jose Osuna Saez um den Sieg. Auf der Ziellinie lag der Indonesier um 0,169 sec vorn!

«Ich bin überglücklich. Das war mein erster Sieg in der SSP-WM 300», stammelte der Teenager. «Die Bedingungen waren komplett nass, aber ich habe nur an meine Pace gedacht. In den letzten Runden wollte ich meine Position ins Ziel bringen, aber ich ahnte, dass ich mehr erreichen kann. Also habe ich gepusht und wusste, dass ich in den letzten beiden Kurven überholen kann.»