Lennox Lehmann (5./KTM): Der Spaß ist zurück!

Nach einem katastrophalen Start in die diesjährige Supersport-WM 300 sah Lennox Lehmann in Imola mit Platz 5 im zweiten Rennen Licht am Ende des Tunnels. In Most bestätigte er am Freitag seine aufsteigende Form.

Das erste freie Training der Supersport 300 fand am Freitagmorgen in Most noch auf nasser Piste statt, sodass die meisten Fahrer diesem keine allzu große Bedeutung beimaßen. Im trockenen FP2 am Nachmittag wurden die Claims fürs Wochenende schon energischer abgesteckt, wobei Lennox Lehmann lange auf dem zweiten Platz lag und am Ende dort rauskam, wo er in Imola aufgehört hatte – auf Platz 5.

In 1:47,356 min war der Teenager zwar 0,864 sec langsamer als der Tagesschnellste Petr Svoboda (Kawasaki), lag aber nur 0,234 sec hinter seinem KTM-Teamkollegen und WM-Leader Dirk Geiger (3.). «Das war okay und ich muss auch sagen, dass ich das nach meinen letzten Ergebnissen in Imola sowie meinen zwei zweiten Plätzen in der Vorwoche bei der IDM in Schleiz auch in etwa so erwartet habe. Wenn man das dann auch so in die Tat umsetzen kann, ist es natürlich toll», meinte der 17-jährige Dresdner im Gespräch mit SPEEEDWEEK.com.

Zurück führt er seinen deutlichen Aufwärtstrend nach seinem katastrophalen Saisonbeginn in erster Linie auf spürbare Verbesserungen an seiner KTM RC390R des Teams Freudenberg KTM Paligo Racing. «Wir haben inzwischen ein solides Set-up gefunden, das zu meinem Fahrstil sehr gut passt. Mit unserer jetzigen Performance bin ich endlich wieder in der Lage, attackieren zu können», sieht Lehmann den Unterschied zu den ersten Rennen 2023 in erster Linie auf der technischen Seite.

Aber auch bei sich selbst, hat Lennox eine gewisse Veränderung festgestellt. Dazu sagt er: «Ich fühle mich wieder wohl und habe wieder Spaß am Fahren, was sich nun auch in den Resultaten niederschlägt. Klar wird man verkrampft, wenn es schlecht läuft. Man zweifelt dann auch an sich selbst. Das will man zwar in dem Moment nicht so wahr haben, aber das merkt man dann im Nachhinein schon. Wenn es läuft, kommt man auch wieder ein bisschen in einen Flow.»

Aber dem KTM-Piloten ist bewusst, dass für dieses Wochenende noch nichts Zählbares erreicht ist. Andererseits weiß er, dass es noch etwas schneller hätte gehen können: «Ich hatte ein Problem mit der Motorbremse. Ich habe das Dashboard angemacht und dann zu schnell das Motorrad gestartet. Da kann es passieren, wenn die Elektronik noch nicht richtig hochgefahren ist, dass die Motorbremse oder der Quickshifter nicht richtig funktionieren. Das passiert nicht immer, aber manchmal. Ich hätte das Motorrad einfach noch einmal ausmachen und neu starten müssen, habe daran aber nicht gedacht. Das hat vielleicht etwas gekostet, aber vom Gefühl her war es top.»

Für morgen respektive Sonntag wünscht sich Lennox Lehmann einen Startplatz in den ersten drei Reihen, um von Anfang an in der vorderen Gruppe dabei zu sein. «Dann kann alles passieren.»