KTM-Team: Erst genialer Sieg, dann böse Niederlage

Nachdem Samstagsrennen der Supersport-300-WM in Most verfiel das sächsische Freudenberg-KTM-Team in überschwänglichen Jubel. Der Sonntag lief für Dirk Geiger und Lennox Lehmann ernüchternd.

Natürlich ging der erste Laufsieg von Lennox Lehmann am Samstag im tschechischen Most bei ihm sowie seinem Bischofswerdaer Team Freudenberg KTM Paligo runter wie Öl, wenngleich der als WM-Leader angereiste Dirk Geiger in der Wetter-Reifen-Lotterie mit Platz 18 leer ausgegangen war. Immerhin behielt der 21-jährige Mannheimer da noch die Gesamtführung.

Am Sonntag sorgte ein weiterer kräftiger Regenschauer in Sachen Reifenwahl für klare Verhältnisse, aber auch erschwerte Bedingungen. Währen der fast permanent zum Scherzen aufgelegte Wildcard-Fahrer im Team, der Niederländer Walid Khan, als Zehnter seine ersten WM-Punkte holte und damit glänzte, gingen die Stammfahrer Lennox Lehmann und Dirk Geiger mit den Plätzen 22 und 23 leer aus.

Gegenüber SPEEDWEEK.com erklärte Teamchef Carsten Freudenberg: «Wir haben nach dem Startabbruch in der Boxengasse bei Walid das Trocken-Set-up gelassen. Da haben wir einfach gepokert, weil wieder ein bisschen die Sonne rauskam und er als Wildcard-Fahrer nichts zu verlieren hatte. Der Dirk hat ein komplettes Regen-Set-up gekriegt und bei Lennox haben wir nur die Vordergabel auf Regen umgebaut und haben es hinten sogar noch ein bisschen härter gemacht, in der Hoffnung, dass wenn es abtrocknet, er noch ein bisschen mehr Grip generieren kann. Warum es bei Dirk letztlich gar nicht lief, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel an die Meisterschaft gedacht. Zudem könnte ihm bei seinem frühen Sturz im FP1 am Freitagmorgen im Regen für diese Verhältnisse etwas der Zahn gezogen worden sein. Außerdem war er etwas erkältet. Aber wir haben von 50 Punkten an diesem Wochenende 31 geholt. Von daher können wir zufrieden sein.»

Dirk Geiger sieht das anders: «Ich bin sehr enttäuscht von diesem Katastrophen-Wochenende. Es lief überhaupt nicht für uns. Angefangen hat es mit einem Sturz im ersten freien Training, wodurch ich kein Training im Regen hatte. Ich bin noch nie mit der KTM im Regen gefahren. Das war ein dummer Fehler von mir, in den ersten paar Minuten gleich zu stürzen. Leider ist das Motorrad so kaputt gewesen, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Im Trockenen lief es top, da war ich immer voll dabei. Im Qualifying hatte ich leider ein kleines Problem, aber Startplatz 14 war nicht ganz so schlimm, weil da bei den 300er-Rennen meist noch alles offen ist.»

Richtig bitter wurde es in den beiden Rennen für ihn: «Im ersten Lauf war es eine Fehlentscheidung, auf Regenreifen zu gehen. Aber ich habe mich auch mit denen nicht wohl gefühlt und keinen Rhythmus gefunden. Im Rennen 2 war genau das Gleiche. Mir hat nach dem Sturz im freien Training insgesamt das Gefühl fürs Motorrad gefehlt.»

In der Meisterschaft ist Geiger zwar auf den zweiten Platz zurückgefallen, liegt aber nur einen Punkt hinter dem neuen Tabellenleader Jose Luis Perez Gonzales aus Spanien. «Insofern habe ich noch Glück gehabt. Mit einem Punkt Rückstand ist noch alles drin. Jetzt müssen wir bei den letzten drei Rennen alles geben, dass wir im Rennen um die Meisterschaft dabeibleiben und zeigen, was wir können», blickt er nach vorn.

So unterm Strich auch Lennox Lehmann, der nun auf dem 13. Tabellenrang liegt. Auch der erst 17-jährige Dresdner stellte sich den Fragen von SPEEDWEEK.com und sagte: «Ich bin im zweiten Rennen mit dem falschen Set-up gefahren, wie im ersten freien Training, und hatte null Grip. Ich konnte kaum beschleunigen, da ging das Motorrad hinten sofort weg. Warum wir kein Regen-Set-up reingemacht haben, kann ich nicht sagen. Ich habe zwar nun einen WM-Lauf gewonnen, aber es ist trotzdem schade, wenn man im Nirgendwo mit gefühlt fünf Minuten Rückstand zum Ersten rumfährt, weil einfach gar nichts geht. Aber egal, Hauptsache ich bin nicht verletzt, das nächste Mal wird wieder angegriffen. Das Positive überwiegt von diesem Wochenende. Aber wenn man ein guter Motorradfahrer sein will, muss man auch im Regen fahren können. Aber wenn das nicht geht und man das auch nicht richtig trainieren kann, dann kommt halt auch nichts.»