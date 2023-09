Jeffrey Buis (Kawasaki) mit Doppelsieg WM-Leader

Nach einem erfolglosen Versuch, in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft Fuß zu fassen, wechselte Jeffrey Buis zurück in die Supersport-WM 300. Nach Magny-Cours ist der Kawasaki-Pilot WM-Leader.

Die Supersport-WM 300 ist traditionell spannend und umkämpft, noch mehr aber in diesem Jahr. Für die besondere Würze aus deutschsprachiger Sicht sorgt Freudenberg KTM-Ass Dirk Geiger, der mit starken Ergebnissen um die Weltmeisterschaft kämpft.



In den Rennen in Magny-Cours fand der Mannheimer in Jeffrey Buis seinen Meister. Der Niederländer holte einen Doppelsieg und weil Geiger im zweiten Lauf nach einem Sturz nur Neunter wurde, führt nun der Kawasaki-Pilot die Gesamtwertung an.

Zur Erinnerung: Der 21-Jährige aus Meppel kehrte nach einer erfolglosen Saison mit Motozoo Kawasaki in der Supersport-WM zurück in die Nachwuchsserie und zu MTM Kawasaki. Mit dem belgischen Team gewann der Niederländer 2020 die Weltmeisterschaft und könnte nun der erste Fahrer werden, der zwei Titel gewinnen kann.

Mit zehn Siegen ist Buis schon jetzt der erfolgreichste 300er-Pilot. «Es war wirklich ein unglaubliches Wochenende für mich. Zwei von zwei möglichen Siegen, zurück an der Spitze der Meisterschaft, und es war insgesamt eine starke Leistung von mir», weiß Buis. «Ich habe mich mit dem Motorrad sehr wohlgefühlt und könnte nicht glücklicher darüber sein, wie ich mich damit gefühlt habe. Es war wirklich ein denkwürdiges Wochenende, und das Ziel ist es nun, so weiterzumachen.»

Buis hat schon in Vergangenheit einen exzellenten Renninstinkt bewiesen und im richtigen Moment die Entscheidung gesucht. Im ersten Lauf gewann er mit 1,9 sec Vorsprung, das zweite Rennen mit 0,7 sec. «Samstag war unglaublich. Ich habe mich das ganze Rennen über stark gefühlt und der Plan war immer, vorn zu bleiben, um möglichst viele Punkte zu holen. In den letzten beiden Runden sah ich, dass ich eine Lücke hatte, also habe ich gepusht und alles gegeben, um den Sieg zu holen», jubelte der Niederländer. «Ich bin sehr glücklich darüber und es ist super für die Meisterschaft. Ich möchte mich beim ganzen Team für die harte Arbeit bedanken und bei all den Leuten, die mich unterstützen.»