Magny-Cours: Dirk Geiger (KTM) gewinnt Superpole!

Dirk Geiger ist in Frankreich sehr schnell unterwegs

KTM-Ass Dirk Geiger aus dem Freudenberg-Team liegt vor den Rennen der Supersport-300-WM in Magny-Cours auf dem zweiten Gesamtrang. Mit Startplatz 1 erarbeitete er sich im Qualifying die beste Ausgangslage.

Die Superpole-Session der Supersport-WM 300 ist ein 20-minütiges Qualifying, in dem jeder Fahrer so viele Runden absolvieren kann wie möglich, spezielle Reifen gibt es dafür nicht. Dirk Geiger, derzeit mit nur einem Punkt Rückstand auf Jose Perez Gonzalez WM-Zweiter, zeigte eine bravouröse Leistung und eroberte mit 0,161 sec Vorsprung auf den Mallorquiner seine zweite Pole-Position in diesem Jahr, seine dritte insgesamt.

«Das Quali lief großartig», grinste Geiger, der wie sein Freudenberg-Teamkollege Lennox Lehmann (13.) eine von nur zwei KTM im Feld pilotiert. «Ich habe meine Runden abgespult und versucht, in einen schnellen Rhythmus zu kommen. Am Ende erwischte ich einen guten Windschatten und bemühte mich, alles noch ein wenig besser hinzubekommen und holte noch ein paar Zehntelsekunden heraus. Mein Team hat das Bike für die Superpole fantastisch vorbereitet, damit ich es noch ein wenig mehr ausquetschen konnte. Ich bin glücklich über die Pole, jetzt gilt es aber, mich auf das erste Rennen zu fokussieren.»