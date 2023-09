Magny-Cours, Lauf 2: Geiger wirft möglichen Sieg weg

Was für ein Pech. Dirk Geiger kämpfte im zweiten Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Cours bis in die letzte Runde um den Sieg, bis er ohne Fremdeinwirkung ausrutschte. Pech hatte auch KTM-Teamkollege Lennox Lehmann.

Wie im ersten Rennen am Samstag startete Dirk Geiger auch im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Magny-Cours von der Pole-Position. Neben dem KTM-Piloten nahmen die Kawasaki-Piloten José Perez und Loris Veneman in der ersten Reihe Aufstellung. Lennox Lehmann qualifizierte sich mit der zweiten Freudenberg-KTM auf Startplatz 14.

Bei Rennstart um 13:45 Uhr zeigte das Thermometer 34 Grad, bei prallem Sonnenschein war der Asphalt 47 Grad heiß – 13 Runden mussten die Teilnehmer der 300er-Kategorie überstehen.

Geiger übernahm am Start die Führung, bekam es aber gleich mit Matteo Vannucci (Yamaha) und Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis (Kawasaki) zu tun. Der Italiener stürzte aber schon in der zweiten Runde, was dem Mannheimer für die ersten vier Runden eine komfortable Führung bescherte. Dann wurde der KTM-Pilot vom Pulk eingefangen und ein munterer Schlagabtausch um jeden Zentimeter Asphalt entbrannte.

Typisch für die Nachwuchsserie verlief das Rennen mit vielen Windschattenduellen, ständigen Positionsänderungen und Wechseln an der Spitze. Neben Geiger leisteten auch die Niederländer Buis und Loris Veneman sowie Daniel Mogeda mehrfach Führungsarbeit.

Bis in die letzte Runde war offen, wie das Podium besetzt sein würde. In einer turbulenten Schlussphase warf Dirk Geiger auf Platz 3 liegend den möglichen Sieg weg. Geistesgegenwärtig rappelte der 21-Jährige seine KTM RC390R und rettete noch den neunten Platz.

Mit dem Sieg übernahm Buis die WM-Führung, Geiger fiel auf den dritten WM-Rang zurück. Das Podium im zweiten Lauf komplettierten der Italiener Mirko Gennai (Yamaha) und der Spanier José Perez (Kawasaki).

Geigers Freudenberg-Teamkollege Lennox Lehmann hatte ebenfalls Pech in den letzten Runden. Der Teenager hatte sich durchs Feld bis auf Platz 10 vorgekämpft, verlor aber im Finish sieben Plätze und erreichte somit nicht einmal mehr die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Geiger vor Perez und Buis in die erste Kurve. Lehmann auf Platz 18.



Runde 1: Geiger vorn, Vanucci stürzt auf P2 liegend und verschafft dadurch Geiger einen Vorsprung von 1,7 sec. Lehmann auf 21.



Runde 2: Geiger (1.) 1,2 sec vor Loris Veneman (Kawasaki), der 0,3 sec schneller als der KTM-Pilot fährt.



Runde 3: Das Pulk robbt sich weiter an den führenden Geiger heran. Lehmann nähert sich den Punkten.



Runde 4: Geiger wurde von Buis ein und überholt, die vordere Gruppe umfasst neun Piloten. Schnellste Runde Fenton Seabright (8./Kawasaki) in 1:52,868 min – eine volle Sekunde schneller als Geiger.



Runde 5: Geiger setzt sich kampfstark immer wieder an die Spitze, wird aber immer wieder auf den Geraden überholt. Lehmann auf Platz 16.



Runde 6: Die vordere Gruppe hat die Verfolger bereits um 6 sec abgehängt. Lehmann (16.) hat Anschluss bis Platz 10.



Runde 7: Neben Veneman, Buis und Geiger mischt jetzt auch Daniel Mogeda an der Spitze mit – auffällig zurückhaltend ist Kevin Sabatucci (Kawasaki) auf Platz 9.



Runde 8: Die Top-8 weiterhin innerhalb nur 1,5 sec. Seabright musste abreißen lassen.



Runde 9: In der Spitzengruppe werden langsam die Ellbogen ausgefahren. Lehmann auf Platz 12!



Runde 10: Vorn die Spanier Perez und Osuna Saez, Geiger auf Platz 6 zurückgefallen.



Runde 11: Die Top-7 überholen sich in jeder Kurve und fahren innerhalb nur einer Sekunde! Lehmann (10.) führt die Verfolgergruppe an.



Runde 12: Veneman erhöht die Pace, die Gruppe zieht sich etwas auseinander. Lehmann geht als Dritter in die letzte Runde. Lehmann verliert viele Plätze und ist nur noch 16.



Letzte Runde: Geiger stürzt, nimmt das Rennen wieder auf und wird Neunter. Buis gewinnt, Lehmann auf Platz 17.