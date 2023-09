Nach Platz 4: Dirk Geiger ist wieder WM-Führender

Natürlich überwiegt nach einem vierten Platz zuerst die Enttäuschung. Doch Dirk Geiger ist bewusst, dass sein Ergebnis im ersten Rennen der Supersport-300-Klasse in Magny-Cours für die Weltmeisterschaft wichtig ist.

Mit einem Punkt Rückstand kam Dirk Geiger aus dem sächsischen Team Freudenberg KTM Paligo als WM-Zweiter nach Frankreich, nach Platz 4 im ersten Rennen am Samstag liegt er einen Punkt vorne! Während der Mannheimer hinter Jeffrey Buis, Kevin Sabatucci und Loris Veneman Vierter wurde, kam Geigers härtester WM-Widersacher Jose Perez Gonzalez als Fünfter ins Ziel und bekam dafür zwei Punkte weniger gutgeschrieben. Buis hat mit seinem Sieg jetzt 124 Punkte, nur fünf weniger als Geiger.



Ärgerlich: Zum dritten Platz fehlten Polesetter Geiger nur 0,07 sec, zu Platz 2 nur gut 3/10 sec.

«Ein vierter Platz ist nicht schlecht, da kann man nicht meckern», meinte Dirk beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Parc fermé des Circuit de Nevers Magny-Cours. «Aber ich habe das Podium schon vor mir gesehen. Vor der letzten Schikane wusste ich in der Anbremsphase nicht so ganz, wo ich hinsoll. Ich habe es von außen probiert, um von dort zuzumachen. Das hat nicht ganz geklappt. Dann hatte ich den Gedanken, in der Schikane zu überholen, aber das war mir zu riskant, dafür war ich einen Tick zu weit weg. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und situationsabhängig handeln. Leider gab es etwas viel Wind, dadurch wurde die Gruppe so groß – der Windschatten hat ganz schön gezogen. Den Speed haben wir, keine Frage. Allerdings nicht, dass ich wegfahren kann. Aber das ist in der 300er-Klasse eh fast unmöglich.»

In der Weltmeisterschaft haben noch mindesten fünf Fahrer eine realistische Chance auf den Titel. Nach 11 von 16 Rennen führt Geiger mit 129 Punkten vor Perez Gonzalez (128), Buis (124), Petr Svoboda (116) und Matteo Vannucci (108).