Magny-Cours, Lauf 1: Kawasaki-Podium, Geiger Vierter 09.09.2023 - 13:19 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Viel fehlte Dirk Geiger nicht zum Podium

Mehrmals in Führung liegend, musste sich Pole-Setter Dirk Geiger im spannenden ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Cours hinter drei Kawasaki mit Platz 4 begnügen. KTM-Teamkollege Lennox Lehmann in den Punkten.