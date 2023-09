Dirk Geiger: Trotz Sturz noch mitten im Titelkampf

Anders als bei der Superbike-WM 2023 ist das Meeting in Portimão bereits das Saisonfinale der Supersport-WM 300. Trotz seines Sturzes im zweiten Lauf in Magny-Cours sind die Titelchancen von KTM und Dirk Geiger intakt.

Keine andere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ist so wenig vorhersehbar wie die Supersport-WM 300. In den Rennen besteht die um den Sieg kämpfende Spitzengruppe zumeist aus acht bis zehn Piloten, so auch am vergangenen Wochenende in Magny-Cours. Zudem spielt der Windschatten eine große Rolle, was das Taktieren noch schwieriger macht. Für KTM mischt Dirk Geiger im von Kawasaki und Yamaha dominierten Teilnehmerfeld ganz vorn mit.

Nach dem Desaster von Most, wo der Mannheimer keine Punkte mitnehmen konnte, zeigte der 21-Jährige in Magny-Cours eine herausragende Leistung. Als verhaltener 19. am Freitag überraschte der Freudenberg-Pilot in der Superpole mit der schnellsten Zeit. Nach Platz 4 im ersten Rennen stürzte Geiger jedoch in der letzten Runde des zweiten Laufs und brachte seine RC390R nur noch als Neunter ins Ziel. Immerhin.

«Die Superpole war mega. Ich habe mich super gefühlt und eine Runde perfekt hinbekommen. Das Team hat einen super Job gemacht», hielt Geiger fest. «Die Rennen waren ziemlich hart. Ich hatte hier und da ein paar Punkte, die mir schwerfielen. Konnte mich aber trotzdem gut an der Spitze halten. Am Ende war ich immer gut dabei. Bei der Positionierung für den Schlusskampf in Rennen 1 und auch in Rennen 2 hatte ich mit dem Sturz dann etwas Pech. Trotzdem waren es wichtige Rennen für die Meisterschaft!»

In der Weltmeisterschaft haben noch mindestens fünf Fahrer eine realistische Chance auf den Titel. Nach Magny-Cours führt Jeffrey Buis mit 149 Punkten vor Jose Perez Gonzalez (144), Geiger (136), Petr Svoboda (121) und Mirko Gennai (117). Mit Aragon und Portimão stehen nur noch zwei Rennwochenenden aus. Beim Saisonfinale der seriennahen Weltmeisterschaft in Jerez sind nur Superbike- und Supersport-WM am Start.

«Mit WM-Platz 3 und nur 13 Punkten Rückstand auf Platz 1 ist weiterhin alles möglich. Wir sind mitten im WM-Fight, es kann alles passieren», weiß auch Teamchef Carsten Freudenberg. «Bei den letzten beiden WM-Events werden wir weiter konzentriert und hart arbeiten. Wir werden nicht zu sehr auf den WM-Stand schauen, sondern das Maximum aus jedem Rennen herausholen! Wir sind positiv gestimmt.»