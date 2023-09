Yamaha erfüllt Träume: R3-Champ steigt in 300-WM auf

Bei der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours wurde der erste Titel vergeben. Im Finale des R3 European Cups sicherte sich der Italiener Emiliano Ercolani den Aufstieg in die Weltmeisterschaft.

An sechs Rennwochenenden der Superbike-WM 2023 wurde im Rahmenprogramm der R3 bLU cRU European Cup ausgetragen, am vergangenen Wochenende in Magny-Cours fand das Finale statt. Rechnerische Chance auf den Titel hatten sechs Piloten, realistisch kamen jedoch nur der Italiener Emiliano Ercolani und der Indonesier Aldi Satya Mahendra für den Gewinn infrage.

Turbulente und chaotischer hätte die Entscheidung nicht fallen können. Im ersten Rennen stürzten mit Ercolani und Mahendra gleich beide Titelanwärter. Der Abbruch war unvermeidlich.

Beim Restart fehlte der Indonesier, dessen Motorrad beim Crash zu stark zerstört wurde, womit er aus dem Titelrennen war. Vom letzten Startplatz brauste Ercolani noch auf Platz 4, doch der Sieger, der Spanier Marc Vich, verkürzte seinen Rückstand auf 23 Punkte.

Somit musste das zweite Rennen die Entscheidung bringen. Ercolani stürzte erneut und verfolgte abseits der Rennstrecke, welchen Ausgang der finale Lauf nehmen würde – bei einem weiteren Sieg von Vich wäre der Titel verloren. Doch der Spanier wurde nur Sechster, während Mahendra trotz zwei Long-Lap-Penalty gewann.

Das Yamaha-Förderprogramm ermöglicht Ercolani nun den Aufstieg in die Supersport-WM 300 2024.



«Ich bin sehr emotional und glücklich. Ich dachte, der Titel sei nach den Stürzen verloren, aber zum Glück haben meine Punkte aus den vorherigen Rennen gereicht», stammelte 18-Jährige aus Pesaro. «Vielen Dank an meine Familie und mein Team sowie an alle, die mich unterstützt und an mich geglaubt haben. Vergangenes Jahr habe ich das SuperFinale gewonnen, was mir die Teilnahme an der diesjährigen R3-Meisterschaft ermöglichte, und jetzt bin ich hier Meister geworden und werde in die Weltmeisterschaft aufsteigen – ein Traum wird wahr!»