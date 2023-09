Jubel bei KTM: Dirk Geiger in Aragon auf Startplatz 2

KTM-Freudenberg-Pilot Dirk Geiger hat sich für den vorletzten Event der Supersport-300-WM in Aragon eine hervorragende Ausgangsposition für die Rennen geschaffen. «Gas geben und volle Attacke», lautet seine Taktik.

Lediglich 13 Punkte trennen die Top-3 Jeffrey Buis, Jose Perez Gonzalez und Dirk Geiger vor dem vorletzten Event der Supersport-300-WM in Aragon, danach kommt noch das Finale am nächsten Wochenende in Portimao.

Bis zur letzten Runde des Qualifyings führte Geiger die Zeitenliste an, dann wurde er vom Italiener Matteo Vannucci (Yamaha) überrumpelt. Mit Startplatz 2 hat der dreifache Polesetter für die beiden Rennen im MotorLand dennoch eine hervorragende Ausgangsposition.

«Das war eine top Superpole», freute sich der Mannheimer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe in der Gruppe eine gute Zeit hinbekommen, aber nicht wie erhofft. Denn hier und da war Stau – 300er halt.»

Mit den leistungsschwachen 300er-Bikes macht sich der Windschatten auf den beiden Geraden in Aragon besonders bemerkbar. «Du brauchst eine Sekunde plus Vorsprung, wenn du führend auf die Gerade kommst», erklärte Geiger. «Auf der langen Gerade macht es vielleicht nicht so viel aus. Aber wenn du bei Start/Ziel die Gerade berghoch kommst, da wird es ekelhaft, wenn du allein bist und die hinter dir noch ein bisschen was vom Windschatten haben.»

Dirks Taktik für die Rennen? «Gas geben», lachte er. «Volle Attacke!»



Geigers Teamkollege Lennox Lehmann qualifizierte sich für Startplatz 12, wurde dann aber um fünf Plätze nach hinten strafversetzt.