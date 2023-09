Dirk Geiger (KTM): «Ich will den Vizemeistertitel»

Obwohl der 21-jährige Dirk Geiger beim Saisonfinale der Supersport-300-WM am kommenden Wochenende in Portugal nur noch eine Minichance auf den Titel hat, kann er mit Stolz auf dieses Jahr zurückblicken.

Dirk Geiger hat in seiner zweiten Saison als Fixstarter in der WorldSSP300-Serie einen beeindruckenden Durchbruch auf internationaler Ebene geschafft. Zwei Pole-Positions und vier Podiumsplätze, darunter der Sieg in Imola, unterstreichen die Erfolgsbilanz des KTM-Piloten aus dem Freudenberg-Team im sächsischen Bischofswerda. Vom vorletzten Event in Aragón reisten Geiger und sein Team sowie der gesamte Zirkus direkt zum Autódromo Internacional do Algarve im Süden Portugals.

Mit 13 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung ging Geiger in das vorletzte Rennwochenende der Saison vor einer Woche auf der spanischen Rennstrecke MotorLand Aragón, jetzt liegt er 47 Zähler hinter Jeffrey Buis und 17 hinter Jose Perez Gonzalez.

«Ich bin in einer sehr guten Stimmung, um in Portimao voll anzugreifen», erzählte Dirk. «Ich mag die Strecke und weiß, dass ich mit meiner KTM in Portugal gut abschneiden kann. Es ist schade, dass ich meine Titelchance letzten Samstag im Kiesbett praktisch verspielt habe. Aber zumindest gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, das Blatt zu wenden, auch wenn es nicht in meiner Macht liegt. Mein Fokus liegt auf dem Vizetitel und dafür werde ich alles geben. Und was darüber hinausgeht, bin ich für alles offen. Zum Schluss noch die besten Genesungswünsche an meinen Teamkollegen Lennox Lehmann, damit er schnell wieder fit wird. Ich hoffe, dass wir bald wieder gemeinsam auf der Rennstrecke kämpfen können.»