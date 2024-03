Barcelona: Kove holt erste China-Pole der Geschichte

Die erste Superpole der diesjährigen Supersport-WM 300 sicherte sich mit Julio Garcia sensationell ein Kove-Pilot. Beim Auftakt in Barcelona holte Jeffrey Buis (KTM) Startplatz 11, Teamkollege Phillip Tonn wurde 26.

Bereits im ersten Training bekam man einen Eindruck, welche der 2024er-Piloten und -Marken in der Supersport-WM 300 den Ton angeben werden. Schnellster Pilot war Kawasaki-Pilot Mirko Gennai, gefolgt von drei weiteren Ninja 400. Als Fünfter reihte sich der zu KTM gewechselte Weltmeister Jeffrey Buis ein. Der chinesische Hersteller Kove platzierte sich mit Julio Garcia auf Platz 6. Die beste Yamaha folgt mit Aldi Mahendra erst auf der achten Position.

Der neue Zeitplan der Superbike-WM sieht für die Nachwuchsserie nur noch ein freies Training vor, am Freitagnachmittag folgt dann bereits die Superpole. Das 25-minütige Qualifying begann um 14:10 Uhr und fand bei herrlichem Frühlingswetter statt.

Bereits am Vormittag wurde der Rundenrekord von Alvaro Diaz (Yamaha), aufgestellt im zweiten Rennen 2021 in 1:55,145 min, von den Top-3 unterboten. Es war davon auszugehen, dass es in der Superpole noch einmal deutlich schneller gehen würde. Wegen der beschränkten Trainingszeit beschäftigten sich die 33-Piloten auch mit der Abstimmung ihrer Motorräder.

Nach zehn Minuten näherte sich Julio Garcia in 1:55,313 min dem Streckenrekord an und behauptete damit die meiste Zeit der Superpole die Führung. Erst in den letzten Minuten rotteten sich die Piloten zum Pulk zusammen und nahmen eine schnelle Runde ins Visier, doch gelbe Flaggen nach Stürzen verhinderten eine neue Bestzeit. So blieb es bei der ersten Pole von Kove Moto!

Platz 2 sicherte sich Daniel Mogeda mit der besten Kawasaki; die erste Reihe komplettiert mit Matteo Vanucci ein Yamaha-Pilot.

Jeffrey Buis konnte in der Superpole nur knapp einen Sturz verhindern und wird als Elfter in sein erstes Rennen mit KTM starten. Teamkollege Phillip Tonn erreichte die 26. Position.