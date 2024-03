SSP-300 in Barcelona: 34 Piloten, nur ein Deutscher

Mit dem Superbike-Meeting in Barcelona beginnt die diesjährige Saison der Supersport-WM 300. Das Teilnehmerfeld umfasst 34 Piloten aus zehn Nationen. Einziger deutschsprachiger Teilnehmer ist Phillip Tonn (KTM).

Nach fast sechs Monaten Pause beginnt am kommenden Wochenende endlich auch die Saison 2024 der Supersport-WM 300. Zwischen dem Saisonfinale am 1. Oktober in Portimão und dem ersten Training beim Saisonauftakt in Barcelona liegen exakt 172 Tage!

Die Teilnehmerliste zeigt nur wenige Veränderungen zur vorläufigen Starterliste vom 18. Dezember. Im Yamaha-Team AD78 kommt statt Enzo Valentim der 17-jährige Kevin Fontainha zum Einsatz. Der Brasilianer verdiente sich als Dritter des letztjährigen R3-Cups den Aufstieg in die Weltmeisterschaft und war ursprünglich im Team MS Racing genannt, das nun dem früheren Moto3-Piloten David Salvador (E) eine Chance gibt.

Durch die zwei Wildcard-Piloten Melvin van der Voort und Emanuele Cazzaniga (beide Yamaha) ergibt sich bei den Marken ein Gleichstand von jeweils 15 Motorrädern für Kawasaki und Yamaha. KTM und Kove bringen jeweils zwei Motorräder zum Einsatz, wodurch das Teilnehmerfeld in Barcelona am Ende 34 Piloten umfasst.

Das sächsische KTM-Team Freudenberg hat den Niederländer Jeffrey Buis als Aushängeschild verpflichtet, der die Nummer 1 des Weltmeisters mitbringt. Dazu wurde Phillip Tonn in die Weltmeisterschaft befördert, der in Portimão sein WM-Debüt gegeben hatte. Da Österreich und die Schweiz fehlen, ist der Sachse der einzige deutschsprachige Teilnehmer in diesem Jahr.

Im starken Kawasaki-Team MTM ist Mirko Gennai zu den Favoriten zu zählen, wobei die Nachwuchsserie traditionell stark umkämpft, kaum vorhersehbar ist und der Saisonverlauf voller Überraschungen sein kann.