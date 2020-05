Ken Roczen (Honda) auf Covid-19 getestet

Bei der Einfahrt ins Rice Eccles Stadium von Salt Lake City wurden Fahrer, Teammitglieder und Helfer auf eine Corona-Infektion getestet. Bis zum Ende der WM darf der Bundesstaat Utah nicht mehr verlassen werden.

Die Supercross-WM ist die erste Motorsportserie der Welt, die ihren Rennbetrieb nach dem Corona-lockdown wieder aufnimmt. Ab dem kommenden Sonntag, 31. Mai 2020, werden die verbleibenden 7 Rennen der Supercross-WM jeweils sonntags und mittwochs im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City im Bundesstaat Utah auf Strecken mit unterschiedlichen Layouts ohne Zuschauerpräsenz als 'Geisterrennen' ausgefahren.

Piloten. Teammitglieder und Helfer, die das Stadion betreten, werden bei Eintritt ins Stadion auf eine Corona-Infektion getestet. In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 die Marke von 100.000 überschritten. 1,3 Millionen US-Amerikaner haben sich infiziert. Immerhin ist die Zahl der täglichen Todesfälle auf 600 abgesunken, nachdem dieser Wert Anfang Mai deutlich im vierstelligen Bereich gelegen hatte.

HRC-Werksfahrer Ken Roczen ist gemeinsam mit seinem Teamkollegen Justin Brayton in Salt Lake City eingetroffen und musste sich ebenfalls einer Testprozedur unterziehen.

Fahrer und Teammitglieder dürfen von nun an bis zum Ende der WM am 21. Juni den Bundesstaat Utah nicht mehr verlassen. Serienpromoter Feld Entertainment geht die Sache pragmatisch an und räumt ausdrücklich die Möglichkeit ein, dass die WM sofort wieder abgebrochen wird, sollte im Stadion eine Corona-Infektion nachgewiesen werden. In diesem Falle gilt der Tabellenstand nach dem letzten Rennen als WM-Endergebnis.

Für die Fahrer, insbesondere für Ken Roczen, bedeutet das: Es gibt kein Taktieren und ein Spekulieren, dass es ein 'long term run' wird. Jeder, der bevorstehenden Läufe könnte das Finale der WM 2020 sein, sollte sich das Virus im Stadion ausbreiten.

Ken Roczen liegt nach 10 WM-Läufen mit 3 Punkten Rückstand hinter Eli Tomac auf Platz 2 der Tabelle. Aufgrund der Lage muss er vom ersten Rennen auf Angriff setzen, um seinen Traum vom ersten Supercross-WM-Titel zu verwirklichen.

Kalender Supercross-WM in Salt Lake City:

31. Mai: WM-Runde 11: 250SX East

3. Juni: WM-Runde 12: 250SX East

7. Juni: WM-Runde 13: 250SX East

10. Juni: WM-Runde 14: 250SX West

14. Juni: WM-Runde 15: 250SX West

17. Juni: WM-Runde 16: 250SX East

21. Juni: WM-Runde 17: 250SX East, 250SX West

WM-Stand nach 10 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 226

2. Ken Roczen, 223, (-3)

3. Cooper Webb, 197, (-29)

4. Justin Barcia, 195, (-31)

5. Jason Anderson, 170, (-56)

6. Malcolm Stewart, 152, (-74)

7. Justin Hill, 141, (-85)

8. Justin Brayton, 129, (-97)

9. Dean Wilson, 129, (-97)

10. Adam Cianciarulo, 128, (-98)