SX WM in Salt Lake City: Aufbauarbeiten beginnen

Die Aufbauarbeiten im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City, wo die nächsten 7 Runden der Supercross-WM ausgetragen werden, haben begonnen.

Am kommenden Sonntag, dem 31. Mai 2020, ist es soweit: Im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City geht die Supercross-WM in ihre 11. Runde. Alle Rennen werden ohne Zuschauerpräsenz stattfinden. Danach geht es Schlag auf Schlag. Jeweils am Sonntag und Montag werden die restlichen 7 Rennen ausgetragen. Das Zeitfenster der TV-Liveübertragung ist zwischen 22 Uhr Ortszeit und 1 Uhr früh. In Europa ist das morgens zwischen 4 Uhr und 7 Uhr. Das 450er Finale mit Ken Roczen wird voraussichtlich gegen 6:30 Uhr gestartet. Der genaue Zeitplan wird im Laufe dieser Woche erwartet.

Die Aufbauarbeiten im Rice Eccles Stadium haben bereits begonnen. Auch das Streckenlayout des ersten Aufeinandertreffens der Supercross-Elite wurde bereits bekanntgegeben.

Ken Roczen (Honda) hat in der Supercross-WM auf Platz 2 einen Rückstand von 3 Punkten zu Tabellenführer Eli Tomac (Kawasaki). Titelverteidiger Cooper Webb (KTM) hat auf Rang 3 einen Rückstand von 29 Punkten zur Spitze.

Am kommenden Sonntag und beim nächsten Rennen am 7. Juni wird es auch mit der Lites Ostküstenmeisterschaft weitergehen. Danach gibt es zwei Rennen der Westküstenmeisterschaft.

Zur Erinnerung: In der Ostküstenmeisterschaft führt Chase Sexton (GEICO Honda). Die Führung in der Westküstenmeisterschaft hat der französische Yamaha-Pilot Dylan Ferrandis übernommen.

WM-Stand nach 10 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 226

2. Ken Roczen, 223, (-3)

3. Cooper Webb, 197, (-29)

4. Justin Barcia, 195, (-31)

5. Jason Anderson, 170, (-56)

6. Malcolm Stewart, 152, (-74)

7. Justin Hill, 141, (-85)

8. Justin Brayton, 129, (-97)

9. Dean Wilson, 129, (-97)

10. Adam Cianciarulo, 128, (-98)

Lites Ostküstenmeisterschaftsstand nach 4 Rennen:

1. Chase Sexton, 98

2. Shane McElrath, 88 (-10)

3. R.J. Hampshire (USA), 80, (-18)

Lites Westküstenmeisterschaftsstand nach 6 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 135

2. Justin Cooper, 128 (-7)

3. Austin Forkner, 122 (-13)