Zach Osborne (Husqvarna/P2): Bestes Saisonergebnis

Mit Rang 2 schaffte Zach Osborne in Salt Lake City sein bestes Saisonergebnis

Mit Platz 2 beim 14. Lauf zur Supercross-WM in Salt Lake City schaffte Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne sein bestes Ergebnis der Saison 2020. Seine Formkurve zeigt nach seiner schweren Rückenverletzung steil nach oben.

Rang 5 beim ersten Rennen in Salt Lake City, danach die Plätze 3, 4 und 2: Die Formkurve von Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne, der sich im Februar in einer Trainings-Session vor dem 9. WM-Lauf in Atlanta 5 Wirbelbrüche zugezogen hatte, zeigt steil nach oben!

In seinem Vorlauf hatte er den 'holeshot' gezogen , war aber im weiteren Verlauf des Rennens auf Platz 8 zurückgefallen.

Der Start ins Finale gelang ihm ebenfalls gut, er reihte sich auf P4 hinter Webb, Roczen und Baggett ein, passierte in Runde 16 Ken Roczen und hielt diese Position bis ins Ziel. WM-Leader Eli Tomac erreichte den Husqvarna-Werksfahrer nicht mehr.

«Ich habe das Gefühl, dass wir hier immer besser in Schwung kommen», freute sich Osborne auf dem Podium. Rang 2 war sein bisher bestes Saisonergebnis.

«Ich habe diese Reise nach Salt Lake sehr genossen. Jetzt habe ich einen richtig guten Lauf. Heute sind mir zwei gute Starts gelungen und ich konnte mein zweites Podium holen. Ich hatte das Gefühl, heute Abend in einer guten Position zu sein. Wir hatten ein gutes Ergebnis.»

In der WM verbesserte sich Osborne nach 14 von 17 Läufen von P10 auf Rang 8.

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 4:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Zach Osborne (USA), Husqvarna

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Blake Baggett (USA), KTM

5. Ken Roczen (GER), Honda

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 322

2. Cooper Webb, 295, (-27)

3. Ken Roczen, 293, (-29)

4. Jason Anderson, 245, (-77)

5. Justin Barcia, 241, (-81)

6. Malcolm Stewart, 199, (-123)

7. Dean Wilson, 191, (-131)

8. Zach Osborne, 186, (-136)