Supercross-WM Kalender vervollständigt

Die Supercross-WM beginnt am 16. Januar 2021

Der Kalender der Supercross-WM wurde vervollständigt. Die WM beginnt planmäßig am 16. Januar 2021in Houston und wird in 17 Runden ausgetragen. Auch die Verteilung der West- und Ostküstenrennen wurde vorgenommen.

Am 16. Januar 2021 beginnt in den USA die Supercross-WM, die über 17 Rennen ausgetragen werden soll.

Die ab dem 20. Februar 2021 in Glendale (Arizona) geplanten Rennen wurden wegen der örtlichen Auflagen und der weiterhin grassierenden COVID-19-Pandemie nach Orlando verlegt. In den einzelnen Bundesstaaten gelten weiterhin unterschiedlichen Bestimmungen. Im aktuellen Kalender ergänzt wurden die Rennen in Atlanta sowie die Verteilung der Schauplätze der Ost- und Westküstenmeisterschaften der 250 ccm Lites-Kategorie.

Kalender der Supercross-WM 2021, Stand 27.11.2020

16. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag, Lites-West

19. Januar: Houston, NRG Stadium, Dienstag, Lites-West

23. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag, Lites-West

30. Januar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Samstag, Lites-West

02. Februar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Dienstag, Lites-West

06. Februar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Samstag, Lites-West

13. Februar: Orlando, Camping World, Samstag, Lites-West

20. Februar: Orlando, Camping World, Samstag, Lites-East

06. März: Daytona, Daytona International Speedway, Samstag, Lites-East

13. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag, Lites-East

16. März: Arlington, AT&T Stadium, Dienstag, Lites-East

20. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag, Lites-East

10. April: Atlanta, Atlanta Motor Speedway, Samstag, Lites-East

13. April: Atlanta, Atlanta Motor Speedway, Dienstag, Lites-East

17. April: Atlanta, Atlanta Motor Speedway, Samstag, Lites-East

24. April: Salt Lake City, Rice Eccles Stadium, Lites-East

01. Mai: Salt Lake City, Rice Eccles Stadium, East/West Showdown