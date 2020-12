Dylan Ferrandis (Yamaha): Schwerer Trainingscrash

Bei einem Trainingssturz zog sich der amtierende US-Westküsten-Champion Dylan Ferrandis einen Bruch in der Hand zu. Ob er bis zum Start der Supercross-WM am 16. Januar 2021 wieder fit sein wird, ist fraglich.

Der amtierende US-Lites-Westküsten-Champion Dylan Ferrandis bereitet sich derzeit auf sein Debüt in der 450er Klasse vor. Der Franzose stürzte gestern während einer Trainings-Session in einer Rhythmus-Passage, schlug in den Gegenhang ein und flog über den Lenker ab. Beim Aufschlag brach sich Ferrandis die Hand.

«Gestern bin ich im Training gestürzt», erklärte Ferrandis über die sozialen Medien. «Ich habe mir 'nur' die Hand gebrochen und habe Schmerzen am ganzen Körper. Dieser Crash hätte leicht im Desaster enden können. Ich werde versuchen, mich so schnell wie möglich zu erholen, um auf die Strecke zurückkehren zu können.»

Sie Supercross-WM beginnt am 16. Januar in Houston/Texas, d.h. 6 Wochen.