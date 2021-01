Dean Wilson entschuldigt sich bei Ken Roczen

Die Überrundungen in der letzten Runde von Houston-3 waren entscheidend. Ken Roczen wurde in der letzten Runde von Dean Wilson aufgehalten, wofür sich der Schotte nun öffentlich entschuldigte.

Nach dem Zwischenfall in der letzten Runde des 3. Laufs zur Supercross-WM in Houston, bei dem Husqvarna-Pilot Dean Wilson nicht bemerkte, dass die Spitzengruppe heranrückt, hat sich Dean Wilson bei Ken Roczen in aller Form öffentlich entschuldigt.

«Zuerst einmal ist klar, dass dieser Vorfall auf meine Kappe geht», erklärte der Schotte über die sozialen Medien. «Ich habe nicht mitbekommen, dass die Führenden hinter mir waren. Kenny, ich entschuldige mich dafür. Es tut mir aufrichtig Leid. Ich habe dein Rennen und dir den Sieg vermasselt. Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich weiß, dass die Fans und das Team ziemlich verärgert sind. Ich wäre das auch in einer solchen Situation. Nun bin ich der Idiot dieses Rennens, aber das ist okay. Ich hätte besser darauf achten sollen, wer hinter mir ist. Ich habe nur nach vorn geschaut und es einfach nicht gesehen.»