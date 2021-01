Justin Barcia (GASGAS/P4): Auch Ärger beim Überrunden

Auch GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia haderte mitÜberrundeten und büßte seinen Sieg im Vorlauf ein. Er legte im Finale streckenweise die schnellsten Rennrunden vor, holte schnell auf und stürzte später im Sand.

Die Überrundungen waren das Top-Thema des 3. WM-Laufs von Houston. GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia ging mit dem 'redplate' des WM-Führenden an den Start und legte phasenweise die schnellsten Rundenzeiten vor.

Barcia gewann den Start zum Vorlauf und führte 7 Runden lang vor Ken Roczen (Honda). In Runde 8 kollidierte er mit einem Überrundeten und stürzte. Barcia konnte sich schnell aufrappeln und rettete immerhin noch Platz 2 über die Ziellinie.

Der Start ins Finale gelang dem Blondschopf allerdings nicht. Er fand sich zu Rennbeginn in den Top-10 wieder, arbeitete sich aber mit den schnellsten Rundenzeiten des gesamten Feldes Schritt für Schritt nach vorne. Ab Runde 10 hatte er Adam Cianciarulo (Kawasaki) und P3 in Reichweite, doch ein Crash in der Sandsektion warf ihn erneut zurück. Wieder musste Barcia aufholen. Er setzte sich gegen Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) durch und beendete das Finale schließlich auf Rang 4.

«Die Strecke war ziemlich hart heute», erklärte Barcia nach dem Rennen. «Ich habe am Start zu spät reagiert und bin deshalb nicht gut weggekommen. Ich kam aber schnell in Kontakt zur Spitzengruppe. Als ich hinter dem Dritten war, bin ich in der Sandsektion nach einem Fehler gestürzt. Alles in Allem wäre heute ein Podium drin gewesen, aber unsere Position für Indianapolis ist trotzdem gut. Das Bike ist hervorragend, ich fühle mich gut und habe definitiv den Speed für die Spitze. Jetzt muss ich meine Starts verbessern und im Rennen sitzenbleiben, dann sind wir für die nächsten Rennen gut aufgestellt.»

Ergebnis SX-WM, Houston-3:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 3 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 60

2. Cooper Webb (USA), KTM, 59, (-1)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-1)

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 54, (-6)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 51, (-9)