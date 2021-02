Ken Roczen (Honda) dominiert Indianapolis-2:

Nach einem guten Start ging WM-Leader Ken Roczen (Honda) entschlossen zur Sache, übernahm noch in der ersten Runde die Führung von Justin Barcia (GASGAS) und fuhr danach sein eigenes Rennen.

5. Lauf zur Supercross-WM im Lucas Oil Stadium von Indianapolis (Indiana): WM-Leader Ken Roczen (Honda) gewann den Vorlauf und startete direkt hinter Justin Barcia (GASGAS) ins Finale, der den 'holeshot' gezogen hatte. Noch in der ersten Runde attackierte der deutsche HRC-Werksfahrer und ging in einer Linkskehre innen vorbei in Führung. Danach kontrollierte Roczen das Rennen von der Spitze aus. Er hatte danach nur noch einen heiklen Moment, als der Vince Friese überrundete. Roczen beherrschte die Situation und gewann am Ende mit 7,9 Sekunden Vorsprung. Damit konnte er seine WM-Führung auf 13 Punkte ausbauen.

Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) musste sich nach schlechtem Start aus dem Mittelfeld heraus nach vorne arbeiten und erreichte am Ende noch Justin Barcia auf Rang 2. Vorbei kam er nicht.

Auch Cooper Webb hatte keinen guten Start, doch wie üblich wurde er zum Schluss immer stärker und beendete das Rennen auf Platz 4.

Der nächste WM-Lauf findet bereits am kommenden Samstag ebenfalls im Lucas Oil Stadium von Indianapolis statt.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Indianapolis-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Barcia gewinnt den Start vor Roczen. Roczen geht in einer Linkskehre innen an Barcia vorbei und übernimmt noch in der ersten Runde die Führung. Es folgen Plessinger, Friese, Cianciarulo und Davalos. Tomac und Webb rangieren nur auf P9 und 10.



Noch 18 Min:

Roczen führt mit 3 Sekunden Vorsprung vor Barcia, Cianciarulo, Plessinger, Tomac und Friese. Webb rangiert auf P8.



Noch 17 Min:

Friese stürzt und fällt auf P21 zurück.



Noch 15 Min:

Tomac geht an Plessinger vorbei auf P4.



Noch 14 Min:

Webb rangiert auf P7.



Noch 11 Min:

Tomac geht an Cianciarulo vorbei auf P3. Roczen kollidiert in einer Linkskehre mit dem überrundeten Friese und verliert Zeit.



Noch 10 Min:

Nach dem Zwischenfall beim Überrunden ist Roczens Vorsprung von 12 auf 9 Sekunden zusammengeschmolzen.



Noch 6 Min:

Tomac ist an Barcias Hinterrad.



Noch 4 Min:

Plessinger geht an Cianciarulo vorbei auf P4. Roczen führt mit 12 Sekunden Vorsprung vor Barcia und Tomac.



Noch 3 Min:

Auch Webb geht an Cianciarulo vorbei.



Noch 2 Min:

Webb geht an Stewart vorbei, der in den Whoops strauchelt und auf die Gegenfahrbahn gerät.



Noch 1 Min:

Barcia wehrt sich weiterhin gegen Tomacs Angriffe.



Letzte Runde:

Ken Roczen gewinnt überlegen mit 7,9 Sekunden Vorsprung vor Justin Barcia und Eli Tomac.

Ergebnis SX-WM, Indianapolis-2:

1. Ken Roczen (D), Honda

2. Justin Barcia (USA), GASGAS

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

7. Zach Osborne (USA), Husqvarna

8. Joey Savatgy (USA), KTM

9. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

10. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

11. Marvin Musquin (F), KTM

12. Broc Tickle (USA), Honda

13. Benny Bloss (USA), Honda

14. Martin Davalos (USA), KTM

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

16. Justin Bogle (USA), KTM

17. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

18. Carlen Gardner (USA), Honda

19. Vince Friese (USA), Honda

...

22. (DNF) Justin Brayton (USA), Honda

DNS: Jason Anderson (USA), Husqvarna

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 5 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 112

2. Cooper Webb (USA), KTM, 99, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 98, (-14)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 92, (-20)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 87, (-25)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 81, (-31)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 76, (-36)

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 74, (-38)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 73, (-39)

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 70, (-42)