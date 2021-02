GASGAS-Star Justin Barcia: Mit Holeshot auf Platz 2

Beim fünften Event der Supercross-WM 2021 in Indianapolis/2 lieferte GASGAS-Pilot Justin Barcia eine großartige Performance ab. Nur WM-Leader Ken Roczen (Honda) war schneller.

Justin Barcia feierte beim Auftakt der Supercross-WM 2021 in Houston einen sensationellen Sieg, verpasste das Tagespodium anschließend aber dreimal in Folge – in Indianapolis/1 sprang sogar nur Platz 13 heraus. Beim zweiten Event in Indianapolis schaffte der GASGAS-Pilot aber wieder den Sprung unter die Top-3.

Dabei war Barcia im Qualifying nur Zwölfter, steigerte sich aber in den Vorläufen für das Hauptrennen auf Startplatz 3. Mit dem Holeshot legte der 28-Jährige den Grundstein für sein starkes Finish. Auch wenn er Tagessieger Ken Roczen (Honda) ziehen lassen musste, den heranstürmenden Eli Tomac (Kawasaki) hielt Barcia rundenlang gekonnt in Schach.



«Der letzte Event war sehr hart für uns, aber nun haben wir eine viel bessere Position erreicht», freute sich Barcia. «Ich hatte einen guten Start, Kenny fuhr aber ein fantastisches Rennen. Am Anfang habe ich noch versucht mit ihm zu kämpfen, aber mehr konnte ich nicht tun. Ich bin glücklich, dass ich wieder auf dem Podium stehe. Wir strauchelten zuerst ein bisschen mit dem Setup, aber wir haben die richtigen Richtung eingeschlagen. Wir fühlen uns gut und sind bereit, wieder zu gewinnen.»

In der Gesamtwertung ist der GASGAS-Pilot nach dem fünften Meeting auf den vierten Gesamtrang vorgerückt.