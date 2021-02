Orlando-Sieger Cooper Webb (KTM) fuhr in Komfortzone

Mit dem zweiten Sieg beim Supercross-Event in Orlando ist Cooper Webb wieder in Tuchfühlung zu WM-Leader Ken Roczen (Honda). Der Red Bull KTM-Pilot musste sich dafür nicht einmal anstrengen.

Nur noch 6 Punkte Vorsprung hat Supercross-Leader Ken Roczen (Honda) auf Cooper Webb, der beim Doppel-Event in Orlando mit zwei Siegen sein Selbstvertrauen aufpolierte. Nach acht von 17 Rennen ist die Weltmeisterschaft wieder komplett offen!

Entsprechend zufrieden geht der 25-Jährige in die zweiwöchige Rennpause bis Daytona. Der zweite Platz von Teamkollege Marvin Musquin machte den Triumph von Red Bull KTM in Orlando/2 perfekt.



Das waren zwei großartige aufeinanderfolgende Siege», jubelte Webb. «Ich hatte das Gefühl, von Anfang an in meiner Komfortzone zu sein. Ich habe einfach nur die Runden abgespult und fühlte mich richtig gut. Marvin fuhr auch großartig. Ich wusste, dass er das am Ende erreichen wird. Wir trainieren jeden Tag miteinander – ich weiß, wie stark er ist. KTM auf eins und zwei zu sehen, ist unglaublich.»





Musquin liegt 41 Punkte hinter Webb zurück auf Rang 6 der Gesamtwertung. Ein wenig trauert der 31-Jährigen dem möglichen Sieg hinterher.



«Es fühlt sich wirklich gut an, vorne mitzumischen», sagte der Franzose erleichtert. «Das Waschbrett war ziemlich tückisch. Ich versuchte vorsichtig zu sein, gleichzeitig aber auch zu Cooper aufzuholen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, schneller als er zu sein, aber ich wollte nicht stürzen. Zumindest hatte ich ein gutes Gefühl da draußen. Ich möchte dem Team für die harte Arbeit danken, ich habe mich heute besser gefühlt.»

Ergebnis SX-WM, Orlando-2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Marvin Musquin (F), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Honda

5. Jason Anderson (USA), Husqvarna

6. Eli Tomac (USA), Kawasaki

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

10. Justin Bogle (USA), KTM

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Shane McElrath (USA), Honda

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Joey Savatgy (USA), KTM

17. Martin Davalos (USA), KTM

18. Max Anstie (GBR), Suzuki

19. Benny Bloss (USA), Honda

20. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

21. (DNF) Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

22. (DNF) Tyler Bowers (USA), Kawasaki

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 8 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 180

2. Cooper Webb (USA), KTM, 174, (-6)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 149, (-31)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 136, (-44)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 133, (-47)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 125, (-55)

7. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-57)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 120, (-60)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 113, (-67)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 109, (-71)