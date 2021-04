WM-Leader Webb (KTM/P2): «Diese Punkte waren wichtig»

WM-Leader Cooper Webb (Red Bull KTM) geht mit einem Vorsprung von 22 Punkten ins Saisonfinale von Salt Lake City 2. Webb zeigte in den letzten Rennen, dass er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung gut verwalten kann.

«Ich hatte keinen guten Start ins Finale», erklärte WM-Leader Cooper Webb (Red Bull KTM) nach dem Rennen von Salt Lake City 1. Auf dem engen Kurs im Rice Eccles Stadium war es erneut die Waschbrettsektion, die es den WM-Protagonisten schwer machte.

Aber das Punktepolster, das Cooper Webb seit der Übernahme der Tabellenführung in WM-Runde 10 von Arlington hat, ist groß genug, um das Risiko begrenzen zu können. «Das Wichtigste waren heute die Punkte», meint Webb. «Aber wenn man so nah dran ist, will man natürlich auch gewinnen.»

Mit Rang 2 konnte er in Salt Lake City 1 seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um weitere 6 Punkte auf 22 Punkte gegenüber Ken Roczen (Honda) ausbauen. Hätte er seinen Teamkollegen Marvin Musquin am Ende noch überholt und das Rennen gewonnen, wäre sein Vorsprung auf 25 Punkte angewachsen, was an der Ausgangssituation vor dem Saisonfinale aber nur wenig geändert hätte. Für den vorzeitigen Gewinn der Weltmeisterschaft hätte Webb 26 Punkte Vorsprung gebraucht. Dafür hätte Roczen aber auf P7 zurückfallen müssen. Der Deutsche kam nach seinem Sturz jedoch auf Rang 6 ins Ziel.

Webb bringt nun einen komfortablen Vorsprung mit ins Saisonfinale. Um Supercross-Weltmeister 2021 zu werden, muss er ins Finale kommen und dort 4 weitere Punkte holen, falls Roczen gewinnt. 4 Punkte entspricht Rang 19 im Finale. Den Titel verlieren kann er nur dann, wenn er in Salt Lake City 2 den Finaleinzug verpassen und Roczen das Finale gewinnen sollte oder Zweiter wird.

Schon in den letzten Rennen hat Webb eindrucksvoll gezeigt, dass er mit der Verwaltung seines Punktevorsprungs bestens umgehen kann.

Punktevorsprung von WM-Leader Cooper Webb:



WM-Lauf 10, Arlington-1: 7 Punkte

WM-Lauf 11, Arlington-2: 12 Punkte

WM-Lauf 12, Arlington-3: 15 Punkte

WM-Lauf 13, Atlanta-1: 22 Punkte

WM-Lauf 14, Atlanta-2: 13 Punkte

WM-Lauf 15, Atlanta-3: 16 Punkte

WM-Lauf 16, SLC-1: 22 Punkte

Das Saisonfinale von Salt Lake City 2 wird auf jeden Fall interessant werden. Setzt Webb auf maximale Sicherheit und bringt im Mittelfeld den Titel nach Hause oder will er die Weltmeisterschaft mit einem weiteren Sieg krönen? Das wäre dann übrigens Webbs 8. Saisonerfolg. Webbs Stärke liegt in der Distanz. Wenn seine Gegner am Ende einbrechen, hat er noch genügend Reserven und kann regelmäßig Boden gutmachen.

WM-Stand nach Runde 16 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 362

2. Ken Roczen (D), Honda, 340, (-22)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 312, (-50)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 273, (-89)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 249, (-113)