Ken Roczen (Honda): «Einfach Pech gehabt» 27.04.2021 - 15:50 Von Thoralf Abgarjan

Supercross-WM © Honda Chase Sexton (#23) und Ken Roczen (#94) in Salt Lake City

Zwei Stürze in in Führung liegend haben Ken Roczen (Honda) in der Supercross-Weltmeisterschaft weiter zurückgeworfen. Vor dem letzten Rennen in Salt Lake City 2 hat der Deutsche noch theoretische Titelchancen.