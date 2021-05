Nichols und Cooper (Yamaha) sind Lites-Champion 2021

Die beiden Meisterschaftsführenden, Colt Nichols (East) und Justin Cooper (West), holten im Saisonfinale von Salt Lake City dem Meisterschaftstitel in den Lites-Klassen. Dominique Thury (Yamaha) verpasste den Finaleinzug

Finale der US-SX-Supercrossmeisterschaften in Salt Lake City (Utah), East/West Showdown:

Die beiden Führenden der Supercross-Lites-Regionalmeisterschaften, Colt Nichols (P2/Ost) und Justin Cooper (P9/West) holten mit einem taktisch klugen Rennen die Titel der Saison 2021.

Jett Lawrence (Honda) gewann das Finale vor Colt Nichols und seinem Bruder Hunter Lawrence.

Dominique Thury verpasste den Einzug ins Finale erneut knapp: Mit Rang 16 im Vorlauf musste er ins Last Chance Qualifying (LCQ), wo sich neben den jeweils Top-9 der beiden Vorläufe weitere 4 Fahrer für das Finale qualifizieren. Mit P6 im LCQ verfehlte er das Finale am Ende knapp. Mit 22 Punkten wurde Thury 24. der Westküstenmeisterschaft.

Alle Einzelheiten vom East West Showdown von Salt Lake City erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Colt Nichols gewinnt den 'holeshot' vor Hammaker, Jett und Hunter Lawrence. Mosiman stürzt.



Noch 13 Min:

Westküste-Leader Justin Cooper rangiert auf P9 und ist damit wie Ostküsten-Leader Nichols klar auf Meisterschaftskurs.



Noch 12 Min:

Nichols führt mit 2 Sekunden Vorsprung vor Hammaker, J. Lawrence, H. Lawrence, McAdoo, Brown, Swoll, Shimoda, Cooper und Peters.



Noch 10 Min:

Jett Lawrence geht an Hammaker vorbei auf Rang 2. Hunter Lawrence will ebenfalls in einer Rechtskehre an Hammaker vorbeigehen, stürzt aber über das Vorderrad und fällt auf P5 zurück.



Noch 8 Min:

Cooper führt 2 Sekunden vor Jett Lawrence und Seth Hammaker.



Noch 5 Min:

McAdoo geht innen an seinem Teamkollegen Hammaker vorbei auf Rang 3.



Noch 4 Min:

Lawrence hat Leader Nichols in Schlagdistanz.



Noch 3 Min:

Führungswechsel! Jett Lawrence geht in den Whoops an Nichols vorbei in Führung. Hunter Lawrence hat McAdoo auf P3 in Schlagdistanz.



Letzte Runde:

Jett Lawrence gewinnt vor Colt Nichols. Hunter Lawrence geht innen an McAdoo vorbei auf Rang 3.

Ergebnis 250SX East/West Showdown Lake City 2:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, East

2. Colt Nichols (USA), Yamaha, East

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, West

4. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, West

5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, West

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, East

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, West

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, West

9. Justin Cooper (USA), Yamaha, West

10. Kyle Peters (USA), Honda, West

Meisterschaftsendstand West:



1. Justin Cooper, 194

2. Hunter Lawrence, 181, (-13)

3. Cameron McAdoo , 177, (-17)

4. Seth Hammaker, 160, (-34)

5. Jalek Swoll, 153, (-41)

6. Garrett Marchbanks, 137, (-57)

7. Nate Trasher, 127, (-67)

8. Kyle Peters, 124, (-70)

9. Coty Schock, 104, (-90)

10. Mitchell Harrison, 90, (-104)

...

24. Dominique Thury, 22 (-172)

Meisterschaftsendstand East:



1. Colt Nichols, 210

2. Jo Shimoda, 181, (-29)

3. Jett Lawrence, 177, (-33)

4. Christian Craig, 124, (-52)

5. Michael Mosiman, 111, (-86)

6. Joshua Osby, 103, (-99)

7. Joshua Varize, 104, (-106)

8. Thomas Do, 101 (-109)

9. Mitchell Oldenburg, 91, (-119)

10. Logan Karnow, 80, (-130)