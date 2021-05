Cooper Webb (KTM) siegt und ist Weltmeister 2021

Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb beendete das Saisonfinale von Salt Lake City mit seinem 8. Saisonerfolg. Ken Roczen (Honda) führte das Rennen zunächst an, fiel aber am Ende auf Rang 10 zurück.

17. und letzter Lauf zur Supercross-WM im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City: Mit einem klaren Statement beendete Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb das Saisonfinale der Saison 2021 und holte nach seinem Triumph 2019 seinen zweiten WM-Titel im Supercross. Er startete gut ins Finale hinter dem Hauptgegner dieses Jahres, Ken Roczen, doch er wollte die Weltmeisterschaft mit einem Sieg beenden. Webb setzte sich erneut gegen den Deutschen durch und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor seinem KTM-Teamkollegen Marvin Musquin. Das war bereits der 8. Sieg von Webb in diesem Jahr.

Ken Roczen (Honda), der in diesem Jahr insgesamt viermal gewann, führte das Rennen 8 Runden lang an, bevor er die Spitze zunächst an seinen HRC-Teamkollegen Chase Sexton abgeben musste. Hinter dem Deutschen lauerte aber bereits Webb, der in Runde 17 seine Chance gekommen sah und sich in einer Linkskurve entschlossen innen vorbeiquetschte. Das Überholmanöver von Webb war erneut hart. Webb touchierte Roczen, der in der Folge komplett seinen Rhythmus verlor und in den letzten Runden noch bis auf Rang 10 zurückfiel. WM-Rang 2 war dem Deutschen aber schon vor dem Rennen sicher.

In Runde 23 griff Webb endgültig nach der Führung und übernahm in einer Rechtskehre die Führung vor Sexton. Kurz vor Schluss kassierte auch Musquin noch Sexton auf Rang 2, so dass das Red Bull KTM Team das Saisonfinale von Salt Lake City mit einem Doppelsieg beendete.

Husqvarna-Werksfahrer Jason Anderson geriet im Rennen zuerst mit Dylan Ferrandis (Yamaha) und später mit Justin Barcia (GASGAS) aneinander und musste das Rennen schließlich beenden, wodurch er im letzten Rennen noch von P6 auf Rang 8 der Gesamtwertung zurückfiel.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Salt Lake City 2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Roczen gewinnt den Start vor Musquin, Sexton und Webb.



Noch 19 Min:

Webb hat P2 erreicht und greift Leader Roczen an.



Noch 18 Min:

Roczen führt vor Webb, Sexton, Musquin und Plessinger.



Noch 17 Min:

Nun greift Sexton Webb auf Rang 2 an. Roczen kann sich an der Spitze wieder ein paar Meter absetzen.



Noch 16 Min:

Sexton geht in den Whoops an Webb vorbei auf Rang 2.



Noch 14 Min:

Führungswechsel! Sexton geht mit Schwung aus den Whoops an Roczen vorbei.



Noch 11 Min:

Sexton führt mit 1,6 Sekunden Vorsprung vor Roczen, Webb, Musquin, Plessinger, Ferrandis, Stewart, Savatgy, Barcia und Tomac. Anderson ist ausgefallen.



Noch 9 Min:

Ferrandis setzt sich gegen Plessinger durch und erreicht P5.



Noch 8 Min:

Webb hat Roczen auf P2 in Schlagdistanz.



Noch 7 Min:

Webb quetscht sich mit einem aggressiven Manöver an Roczen vorbei auf Rang 2. Auch Musquin kann Roczen überholen.



Noch 6 Min:

Roczen verliert seinen Rhythmus und fällt auf P6 zurück.



Noch 4 Min:

Webb versucht, die Lücke zu leader Sexton zu schließen. Roczen fällt auf P9 zurück.



Noch 3 Min:

Führungswechsel! Webb geht an Sexton in einer Rechtskehre vorbei in Führung.



Noch 1 Min:

Webb führt mit 2,4 Sekunden Vorsprung vor Sexton und Musquin.



Noch 1 Runde:

Musquin geht an Sexton vorbei auf Rang 2. Cooper Webb gewinnt mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Musquin, Sexton und Ferrandis. Ken Roczen erreicht das Ziel auf Rang 10.

Ergebnis SX-WM Salt Lake City 2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Marvin Musquin (F), KTM

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

6. Joey Savatgy (USA), KTM

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki

10. Ken Roczen (D), Honda

11. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

12. Max Anstie (GBR), Suzuki

13. Benny Bloss (USA), Honda

14. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

16. Broc Tickle (USA), Honda

17. Justin Starling (USA), KTM

18. Alex Ray (USA), Kawasaki

19. Cade Clason (USA), Kawasaki

20. Fredrik Noren (SWE), Kawasaki

21. Joan Cros (USA), Kawasaki

22. (DNF) Jason Anderson (USA), Husqvarna

...

DNS: Martin Davalos (USA), KTM

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

WM-Endstand nach Runde 17 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 388

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-35)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 326, (-62)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 289, (-99)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 264, (-124)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 248, (-140)

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 237, (-151)

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 237, (-151)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 231, (-157)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 207, (-181)